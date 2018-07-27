Садоводы Приангарья не согласны с нормами нового закона об огородничестве

К борьбе призывают готовиться дачников Приангарья председатели союзов садоводов региона. Об этом они заявили сегодня на прошедшей в пресс-центре « АиФ в ВС» пресс-конференции. Бороться огородников и садоводов предлагают с принятым год назад федеральным законом «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд..», который должен вступить в силу с января 2019 года.

Как пояснил председатель Союза садоводов Иркутской области Валерий Жуйков, этот закон сменил ранее действующий, который устраивал всех дачников. В новом же Жуйков смог назвать только одну положительную норму.

«Ранее садоводы, которые вышли из товариществ, не платили никаких членских и иных взносов, — пояснил Валерий Васильевич. — Теперь же закон обязал их вносить членские и целевые взносы товариществу круглый год, как и остальных садоводов, в противном случае наступает ответственность».

Остальные новшества не удовлетворяют реалиям современности, считают эксперты.

«Все товарищества приравниваются к собственникам недвижимости, — уточняет председатель Союза садоводов Иркутского района и г. Иркутска Римма Иванова. — Однако сейчас только часть садоводческих земель находится в собственности, остальные — в пожизненном пользовании или в аренде. Как они будут жить по новому закону?»

Отмечают садоводы и то, что некоторые нормы закона противоречат Гражданскому кодексу. Как, например, обязанность вносить все взносы только безналичным путем на расчетный счет. А ГК допускает и наличные расчеты в случаях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

«Садоводам нужно готовиться к борьбе, — уверена Римма Алексеевна. — Мы будем добиваться внесения поправок в этот закон. Сейчас, например, мы направили председателю комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Кутепову свое обращение, где указываем 22 пункта, с которыми не согласны, и требуем полностью переработать закон».

Напомним, иркутян приглашают поучаствовать в конкурсе «Цветы у дома».