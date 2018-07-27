Андрей Тарасенко: «Надо помогать „новым“ и „старым“ приморцам» 

В ходе первого Международного дальневосточного морского салона глава Приморья Андрей Тарасенко рассказал, как собирается решать кадровую проблему в судостроении, сообщает PRIMPRESS.
По его словам, задача будет решаться комплексно.
«Надо воспитывать кадры. Надо, чтобы новые люди приехали, создать для них условия, но чтобы и те, что есть, остались. Работу нам «Роснефть» и правительство дали, хорошо. Условия жизни для людей — на наших плечах. Жилье, дороги, больницы. В Большом Камне население увеличивается вдвое. Те люди, которые здесь жили, тоже испытывают проблемы и нуждаются в той новизне, которая приходит», — отметил глава края.