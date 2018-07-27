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Регионам рекомендовали отремонтировать половину дорог
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Регионам рекомендовали отремонтировать половину дорог 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Правительствам российских регионов было направлено письмо от Министерства транспорта страны, в котором содержится рекомендация к концу 2024 года довести до нормативного состояния 50,9 процента региональных дорог. Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что к настоящему моменту нормативам соответствуют чуть больше 43 процентов дорог по всей стране. Показатель планируют постепенно увеличивать, чтобы выйти на уровень выше 50 процентов к 2024-му.
При этом в письме подчеркивается, что трассы должны связывать центры субъектов с точками экономического роста и центрами муниципальных районов. Их усовершенствование является частью национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», входящего в «майский» указ президента страны.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила недостаточную активность региональных властей в реализации «майского» указа Владимира Путина, в частности — в ситуации с уровнем бедности. Также Матвиенко подчеркнула необходимость улучшать взаимодействие субъектов с федеральным центром.
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