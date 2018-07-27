Почувствуй себя кочевником: особенности отдыха по-казахски

Вернуться к корням. Пожить в юрте, научиться держаться в седле, поесть национальные блюда. Отдых по-казахски предлагает туристам один из самых популярных курортов Алматинской области. Почувствовать себя кочевником решил и корреспондент «МИР 24» Тимур Сандыбаев

Центр отдыха Аул Резорт находится в 40 км от города Алматы, в живописном месте в предгорьях Заилийского Алатау. Конечно, метро сюда не ходит, но можно добраться на автобусе, такси или на личном автотранспорте, что наиболее удобно. Трасса хорошая — проедет и легковая машина. Это настоящая стоянка кочевников. На зеленых холмах установлены десять юрт. Внешне напоминают аутентичное жилье казахов. Но значительно теплее, крепче и современней. О такой юрте кочевники могли только мечтать. Здесь есть абсолютно все удобства: двойные стены, которые помогают скрыть уборную и душевую комнату. А также двуспальная кровать, стол, телевизор, телефон, кабельное телевидение и Wi-Fi.

Стоянки кочевников без лошадей не бывает. Поэтому в центре есть своя конюшня. Гостям показывают джигитовку и национальные игры. Чтобы научиться уверенно держаться в седле, можно нанять опытного инструктора. А еще верхом доехать до ближайших достопримечательностей. Можно записаться на длительные курсы или получить разовый урок, который длится два часа и будет стоить 12 долларов. После прогулок на свежем воздухе самое время подкрепиться. На территории расположено несколько крытых и открытых ресторанов с национальной казахской, восточной и европейской кухней. Детям тоже некогда скучать. Они играют с аниматорами, бегают по траве, прыгают на батутах и качаются на традиционных огромных качелях алтыбакан. «Большая территория, ухоженная. Здесь чистый воздух, отличный вид на горы. Классно проводить время с детьми, им здесь особенно нравится. Обязательно сюда вернемся», — рассказала отдыхающая Мадина Хибасова. Близ Алматы не так уж и много водоемов, поэтому отдых в горах популярней пляжного. Да и большинство курортов и природных заповедников находятся в шаговой доступности. А если ограничиться хайкингом и пикником, это еще поможет значительно сэкономить средства.

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