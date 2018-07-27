Ещё
Почувствуй себя кочевником: особенности отдыха по-казахски
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почувствуй себя кочевником: особенности отдыха по-казахски 

Мир24 1 час назад
Вернуться к корням. Пожить в юрте, научиться держаться в седле, поесть национальные блюда. Отдых по-казахски предлагает туристам один из самых популярных курортов Алматинской области. Почувствовать себя кочевником решил и корреспондент «МИР 24» Тимур Сандыбаев.
Центр отдыха Аул Резорт находится в 40 км от города Алматы, в живописном месте в предгорьях Заилийского Алатау. Конечно, метро сюда не ходит, но можно добраться на автобусе, такси или на личном автотранспорте, что наиболее удобно. Трасса хорошая — проедет и легковая машина. Это настоящая стоянка кочевников. На зеленых холмах установлены десять юрт. Внешне напоминают аутентичное жилье казахов. Но значительно теплее, крепче и современней. О такой юрте кочевники могли только мечтать. Здесь есть абсолютно все удобства: двойные стены, которые помогают скрыть уборную и душевую комнату. А также двуспальная кровать, стол, телевизор, телефон, кабельное телевидение и Wi-Fi.
Стоянки кочевников без лошадей не бывает. Поэтому в центре есть своя конюшня. Гостям показывают джигитовку и национальные игры. Чтобы научиться уверенно держаться в седле, можно нанять опытного инструктора. А еще верхом доехать до ближайших достопримечательностей. Можно записаться на длительные курсы или получить разовый урок, который длится два часа и будет стоить 12 долларов. После прогулок на свежем воздухе самое время подкрепиться. На территории расположено несколько крытых и открытых ресторанов с национальной казахской, восточной и европейской кухней. Детям тоже некогда скучать. Они играют с аниматорами, бегают по траве, прыгают на батутах и качаются на традиционных огромных качелях алтыбакан. «Большая территория, ухоженная. Здесь чистый воздух, отличный вид на горы. Классно проводить время с детьми, им здесь особенно нравится. Обязательно сюда вернемся», — рассказала отдыхающая Мадина Хибасова. Близ Алматы не так уж и много водоемов, поэтому отдых в горах популярней пляжного. Да и большинство курортов и природных заповедников находятся в шаговой доступности. А если ограничиться хайкингом и пикником, это еще поможет значительно сэкономить средства.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Во Владивостоке впервые пройдет международный морской салон Ливни затопили Краснодар и села Кубани Пропавшие в Хакасии туристы приехали из Москвы и Пензы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России взлетят цены на ЖКХ
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя8
Массовая драка депутатов попала на видео94
Кончаловский отказался от детей6
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Общество
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
01:33
Самые громкие разоблачения WikiLeaks
Политика
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение