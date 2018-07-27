По 6 млн рублей выделено из резервного фонда на ремонты сетей водоснабжения Полевского и Сысерти по распоряжению губернатора

Сразу два свердловских муниципалитета получат почти по 6 миллионов рублей на ремонт коммунальной инфраструктуры. Средства на ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в Полевском городском округе и на текущий ремонт водопровода в Сысертсвом городском округе по распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева будут выделены в этом году из резервного фонда правительства региона.

Формирование комфортной среды на Среднем Урале, в том числе и модернизация жилищно-коммунального хозяйства региона, являются одним из приоритетных направлений губернаторской программы «Пятилетка развития». По мнению Евгения Куйвашева, именно состояние сферы ЖКХ — это важнейший и ощутимый показатель качества жизни людей. Именно поэтому такой работе уделяется повышенное внимание, а местным властям оказывается дополнительная финансовая поддержка на приведение коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние.

Отметим, выделение средств из резервного фонда правительства на модернизацию сферы ЖКХ — это регулярная практика региона, направленная на первоочередное и неотложное решение задач, в том числе — в ходе подготовки территорий к предстоящему отопительному сезону. Направление почти 6 миллионов рублей Сысертскому городскому округу позволит произвести ремонт водопроводных сетей в поселке Большой Исток. Сети там давно исчерпали свой эксплуатационный ресурс и работают лишь на конструктивном запасе прочности. Дальнейшее затягивание с их капитальным ремонтом грозит возникновением аварийных ситуаций и перебоев с водоснабжение. В Полевском на выделенные средства будет проведена реконструкция подземных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, проходящих вдоль улицы Трояна. После того, как вся «внутренняя» работа будет завершена, в 2019 году здесь начнется благоустройство пешеходного бульвара.

Напомним, в 2017 году поддержку в различных формах на модернизацию сферы ЖКХ получили 26 муниципальных образований. За счет этого более качественные коммунальные услуги стали получать почти 25 тысяч свердловчан. В этом году объем финансирования территорий составит около 320 миллионов рублей.