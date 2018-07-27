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Пермские спасатели помогли таксе, застрявшей в бетонной ловушке
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Пермские спасатели помогли таксе, застрявшей в бетонной ловушке 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В интернете появилось видео спасательной операции по вызволению застрявшей таксы из узкого лаза между домом и бетонной плитой, лежащей у подъезда. Такса — собака норной породы — забралась в тиски из асфальта и бетона и долго не могла выбраться. Чтобы помочь животному, очевидцы позвонили в службу спасения.
«Животные хоть и умные, но иногда совершают такие вещи: залезут, а потом не могут вылезти, — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» заместитель директора по оперативным вопросам пермской городской службы спасения Павел Хлызов. — Вчера кошку спасали из лаза, на днях — собаку доставали из колодца. История с таксой произошла в Мотовилихинском районе Перми. К нам позвонили жители дома на улице Фонтанной, 9 и сообщили о собаке».
Бригада спасателей приехала на место и специнструментом расширила вход в лаз. Затем собаку осторожно вытащили из ловушки и передали владельцам.
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