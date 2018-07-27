Каких министров вызовут на Охотный ряд осенью

Государственная Дума утвердит новый график правительственных часов 27 июля.

В январе 2018 года Государственная Дума изменила формат Правительственного часа. Согласно новому регламенту выступление представителя правительства предваряет работа в профильном комитете. Кроме того, увеличивается время на «правительственный час», который может быть совмещен с госдокладом. Также выступление чиновников из Кабмина обязательно сопровождается пояснением аудитора Счетной палаты

«Это даёт больше возможностей депутатам быть в курсе, как работает министерство, ведомство, как решаются проблемы. Это комплексный, детальный подход, который повышает качество правительственных часов в Госдуме», — сказал журналистам в январе 2018 года Вячеслав Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 26 июля подтвердил, что во время осенней сессии правительственные часы планируют проводить по средам, с 10.00 до 12.00.

Осенью 2018 года первым на встречу с депутатами собираются пригласить Министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева . 18 сентября он расскажет о реализации федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 — 2025 годы, а также о ходе проведения осенних полевых работ в России в нынешнем году.

Генеральный прокурор Юрий Чайка должен отчитаться перед палатой 25 сентября. Акцент в докладе о состоянии законности и правопорядка в РФ будет сделан на защите трудовых прав граждан.

О реализации государственной политики в сфере промышленности и торговой деятельности 9 октября парламент проинформирует глава профильного ведомства Денис Мантуров

Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева ждут на Охотном ряду 23 октября с сообщением о работе ЖКХ и перспективах развития жилищного строительства.

О мерах по повышению качества образования, оказанию профориентационной поддержки учащимся 6 ноября расскажет Министр просвещения Ольга Васильева

Что предпринимает государство для социальной защиты населения, для повышения уровня жизни и доходов граждан, для содействия в их трудоустройстве — темы, которые попросят осветить 20 ноября Министра труда и соцзащиты Максима Топилина

Вопросы о реализации перспективных направлений государственной политики в области экологического развития РФ депутаты зададут 4 декабря Министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину . Отдельно поинтересуются экологически безопасным обращением с отходами.