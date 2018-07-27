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В небе над Красноярском взойдет «кровавая» Луна
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В небе над Красноярском взойдет «кровавая» Луна 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В ночь с 27 на 28 июля красноярцы станут свидетелями сразу двух крупных астрономических события: полного лунного затмения и противостояние Марса. Как сообщают красноярские астрономы, предстоящее лунное затмение станет самым продолжительным и зрелищным в XXI веке. Марс приблизится к Земле на максимально близкое расстояние. Затмение продлится почти 4 часа.
Тайминг затмения по местному времени (ночь 27/28.07.18):
00:13 — первое касание полутени01:24 — первое касание тени02:29 — Луна полностью в тени Земли04:13 — начало схода тени05:19 — основная тень полностью сошла06:30 — сошла полутень.
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