Пожилых людей, заблудившихся в лесу, искали больше суток 

Спасатели, пожарные, сотрудники
полиции, работники лесничества в течение суток вели поиск двух пожилых
людей, заблудившихся в лесном массиве в Шелеховском районе Иркутской
области.
На связь со спасателями вечером 25 июля вышел 68-летний мужчина и сообщил, что при сборе ягод потерял свою
спутницу из вида. Оба хорошо подготовились к ночевке в лесу: у них были
теплая одежда, запас продовольствия и воды, спички. Вот только эти вещи
они оставили на поляне, вернуться к которой уже не смогли, поскольку оба заблудились.
Андрей Кармаданов, начальник поисково-спасательной службы ОГКУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»:
«При себе у мужчины был мобильный
телефон. С помощью сигнала, поступавшего с него, удалось определить
координаты местонахождения. Около пяти утра мужчина был найден в лесном
массиве. Для поиска его жены был привлечен кинолог со служебной собакой
из Специализированной пожарно-спасательной части Иркутской области.
Собака вывела спасателей на вещи сборщиков дикоросов, а чуть позже взяла
след 81-летней женщины. Пенсионерке удалось выйти на тропу, ведущую в направлении детского оздоровительного лагеря «Огоньки», на которой около
15 часов ее и обнаружила поисковая группа. По словам женщины, ночь она провела, укрывшись под большим деревом, а днем продолжила искать выход
из леса».
С начала лета областные спасатели
выезжали на поиски 17 человек, пропавших в лесах региона. 14 из них были
найдены и доставлены домой, поиски двоих, к сожалению, результата не дали, один человек был найден погибшим. В большинстве случаев в числе
заблудившихся именно пожилые люди, занимающиеся сбором грибов и ягод.
«Конечно, работу по поискам
потерявшихся в лесу значительно облегчает наличие сотовой связи,
благодаря которой можно отследить передвижение человека», — уточнил Андрей Кармаданов.
Сборщикам дикоросов специалисты
рекомендуют обязательно поставить в известность о своём маршруте
родственников, согласовать с ними время выходов на связь и, конечно, не заходить далеко в лес в незнакомой местности.