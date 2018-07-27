Пожилых людей, заблудившихся в лесу, искали больше суток

Спасатели, пожарные, сотрудники

полиции, работники лесничества в течение суток вели поиск двух пожилых

людей, заблудившихся в лесном массиве в Шелеховском районе Иркутской

области.

На связь со спасателями вечером 25 июля вышел 68-летний мужчина и сообщил, что при сборе ягод потерял свою

спутницу из вида. Оба хорошо подготовились к ночевке в лесу: у них были

теплая одежда, запас продовольствия и воды, спички. Вот только эти вещи

они оставили на поляне, вернуться к которой уже не смогли, поскольку оба заблудились.

Андрей Кармаданов, начальник поисково-спасательной службы ОГКУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»:

«При себе у мужчины был мобильный

телефон. С помощью сигнала, поступавшего с него, удалось определить

координаты местонахождения. Около пяти утра мужчина был найден в лесном

массиве. Для поиска его жены был привлечен кинолог со служебной собакой

Собака вывела спасателей на вещи сборщиков дикоросов, а чуть позже взяла

след 81-летней женщины. Пенсионерке удалось выйти на тропу, ведущую в направлении детского оздоровительного лагеря «Огоньки», на которой около

15 часов ее и обнаружила поисковая группа. По словам женщины, ночь она провела, укрывшись под большим деревом, а днем продолжила искать выход

из леса».

С начала лета областные спасатели

выезжали на поиски 17 человек, пропавших в лесах региона. 14 из них были

найдены и доставлены домой, поиски двоих, к сожалению, результата не дали, один человек был найден погибшим. В большинстве случаев в числе

заблудившихся именно пожилые люди, занимающиеся сбором грибов и ягод.

«Конечно, работу по поискам

потерявшихся в лесу значительно облегчает наличие сотовой связи,

благодаря которой можно отследить передвижение человека», — уточнил Андрей Кармаданов.

Сборщикам дикоросов специалисты

рекомендуют обязательно поставить в известность о своём маршруте

родственников, согласовать с ними время выходов на связь и, конечно, не заходить далеко в лес в незнакомой местности.