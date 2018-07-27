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Пожилая пара больше суток блуждала по лесу в Шелеховском районе
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Пожилая пара больше суток блуждала по лесу в Шелеховском районе 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Двух пожилых людей, которые заблудились во время сбора ягод, больше суток искали в лесу Шелеховского района. Вечером 25 июля 68-летний мужчина сам позвонил спасателям, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Он рассказал, что вместе с женой пошел в лес за ягодами, но в какой-то момент они разминулись и потерялись. Они планировали заночевать в лесу, поэтому с собой пара взяла теплые вещи, спички, запас еды и воды, вот только все это снаряжение они оставили на поляне, дорогу к которой найти уже не смогли, поскольку оба заплутали.
К счастью, с собой у мужчины был телефон, поэтому он смог позвонить спасателям, а с помощью сигнала, исходившего от телефона, удалось установить его местонахождение. Однако найти пожилого сборщика ягод удалось лишь к пяти утра. Сложнее дело обстояло с его женой — ее искали кинолог с собакой. Вначале собака вывела спасателей на вещи, которые сборщики оставили на поляне, а затем напала на след 81-летней женщины.
«Пенсионерке удалось выйти на тропу, ведущую в направлении детского оздоровительного лагеря «Огоньки», на которой около 15:00 ее и обнаружила поисковая группа», — рассказал начальник поисково-спасательной службы ОГКУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» Андрей Кармаданов. Позже женщина рассказала, что с приходом темноты она спряталась за большим деревом и там переночевала, а днем продолжила искать выход из леса.
Спасатели уточняют, что это далеко не первый случай — с начала лета в лесах Иркутской области заблудились 17 человек. Из них 14 человек нашли, один человек был найден мертвым, а о судьбе еще двух — ничего не известно. Большинство пропавших были пожилыми сборщиками дикоросов — ягод, трав и грибов.
«Конечно, работу по поискам потерявшихся в лесу значительно облегчает наличие сотовой связи, благодаря которой можно отследить передвижение человека», — уточнил Андрей Кармаданов.
Спасители просят сборщиков заранее сообщать родственникам о своем маршруте, а также предупреждать, когда о времени выхода на связь, и самое главное не стоит заходить слишком глубоко в лес, особенно в незнакомой местности.
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