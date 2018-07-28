Ещё
Гендиректор новосибирского АО «ПО Инжгеодезия» стал фигурантом дела о невыплате зарплаты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гендиректор новосибирского АО «ПО Инжгеодезия» стал фигурантом дела о невыплате зарплаты 

sibnovosti.ru 37 минут назад
Фото: sibnovosti.ru
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении гендиректора новосибирского АО «ПО Инжгеодезия». Сообщение об этом размещено на сайте прокуратуры Новосибирской области.
По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Это решение межрайонного следственного отдела СКР было принято после изучения результатов проверки соблюдения трудового законодательства руководителем «ПО Инжгеодезия», проведенной прокурором Железнодорожного района Новосибирска. Фамилия гендиректора не указывается.
«При изучении бухгалтерской и кадровой документации акционерного общества выявлена полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы 98 работникам на общую сумму более 2,5 млн рублей. Прокурорская проверка показала, что реальная возможность выплатить заработную плату у работодателя имелась, однако денежные средства организации он тратил на другие цели (налоговые платежи, расчеты с контрагентами и пр.)», — говорится в сообщении.
На сайте АО «ПО Инжгеодезия» говорится, что компания является правопреемником одноименного ФГУПа. Его учредителем является Росимущество. По данным ЕГРЮЛ, уставный капитал АО составляет 191,4 млн руб. На сайте www.rusprofile.ru указывается, что 2015 и 2016 годы предприятие завершило с чистой прибылью в общей сложности 8,4 млн руб.
sibnovosti.ru: последние новости
Обнародовано видео с места крушения самолета в Новосибирске Жительницу Хакасии будут судить за призывы к экстремизму в соцсети В Красноярск прилетел блогер Илья Варламов
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кобзон впал в кому126
В Госдуме обрадовали россиян68
Зачем Армения пошла на резко антироссийский шаг351
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением48
РФ анонсировала новое стратегическое вооружение36
Видео
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
01:32
Бегство нелегалов после прибытия в Европу попало на видео
В мире Европа
00:40
Кобзон впал в кому
Шоу-бизнес
02:34
В Госдуме обрадовали россиян
Политика
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
02:05
Россиянам упростили получение субсидий по ЖКХ
Личный счет Экономика
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
06:38
Москвичей ждет аномальная жара
Погода Новости Москвы
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение