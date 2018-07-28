Гендиректор новосибирского АО «ПО Инжгеодезия» стал фигурантом дела о невыплате зарплаты

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении гендиректора новосибирского АО «ПО Инжгеодезия». Сообщение об этом размещено на сайте прокуратуры Новосибирской области

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Это решение межрайонного следственного отдела СКР было принято после изучения результатов проверки соблюдения трудового законодательства руководителем «ПО Инжгеодезия», проведенной прокурором Железнодорожного района Новосибирска . Фамилия гендиректора не указывается.

«При изучении бухгалтерской и кадровой документации акционерного общества выявлена полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы 98 работникам на общую сумму более 2,5 млн рублей. Прокурорская проверка показала, что реальная возможность выплатить заработную плату у работодателя имелась, однако денежные средства организации он тратил на другие цели (налоговые платежи, расчеты с контрагентами и пр.)», — говорится в сообщении.