Гендиректор новосибирского АО «ПО Инжгеодезия» стал фигурантом дела о невыплате зарплаты 

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении гендиректора новосибирского АО «ПО Инжгеодезия». Сообщение об этом размещено на сайте прокуратуры Новосибирской области.
По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Это решение межрайонного следственного отдела СКР было принято после изучения результатов проверки соблюдения трудового законодательства руководителем «ПО Инжгеодезия», проведенной прокурором Железнодорожного района Новосибирска. Фамилия гендиректора не указывается.
«При изучении бухгалтерской и кадровой документации акционерного общества выявлена полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы 98 работникам на общую сумму более 2,5 млн рублей. Прокурорская проверка показала, что реальная возможность выплатить заработную плату у работодателя имелась, однако денежные средства организации он тратил на другие цели (налоговые платежи, расчеты с контрагентами и пр.)», — говорится в сообщении.
На сайте АО «ПО Инжгеодезия» говорится, что компания является правопреемником одноименного ФГУПа. Его учредителем является Росимущество. По данным ЕГРЮЛ, уставный капитал АО составляет 191,4 млн руб. На сайте www.rusprofile.ru указывается, что 2015 и 2016 годы предприятие завершило с чистой прибылью в общей сложности 8,4 млн руб.