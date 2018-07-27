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Комплексная реконструкция дорог продолжается в поселке Трудовое
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Комплексная реконструкция дорог продолжается в поселке Трудовое
Primpress
1 час назад
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Фото:
Primpress
Ход ремонтных работ проинспектировал депутат Законодательного Собрания от округа
Игорь Чемерис
, сообщает PRIMPRESS.
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