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Комплексная реконструкция дорог продолжается в поселке Трудовое
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Комплексная реконструкция дорог продолжается в поселке Трудовое 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Ход ремонтных работ проинспектировал депутат Законодательного Собрания от округа Игорь Чемерис, сообщает PRIMPRESS.
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