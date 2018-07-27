Здание школы 1900-го года постройки признали объектом культурного наследия

Школа в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района, построенная в 1900 году, признана объектом культурного наследия. Это сделано в целях предотвращения повреждения здания, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, и установления государственной охраны. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.