Здание школы 1900-го года постройки признали объектом культурного наследия 

Школа в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района, построенная в 1900 году, признана объектом культурного наследия. Это сделано в целях предотвращения повреждения здания, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, и установления государственной охраны. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.
Добиться нового статуса для данного сооружения удалось только при содействии правоохранительных органов. Самостоятельно местное правительство никаких мер не предпринимало. Районный прокурор обратился с иском в суд. В результате на администрацию была возложена обязанность заняться вопросом о включении указанного объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия.