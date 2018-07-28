Молодежный форум iВолга стартовал под Самарой

Самарской области стартовал молодежный форум iВолга («Иволга»). В этом году на него приехали около двух тысяч человек из разных регионов нашей страны, а также гости из Китая , которые поделятся своим идеями в рамках международного форума «Волга — Янцзы».

Форум разделили на несколько смен — наука, политика, спорт, культура, а также предпринимательское направление. Активисты представят свои проекты в данных сферах, а лучшие из них получат государственные гранты. Завершится «Иволга» 4 августа.