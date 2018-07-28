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Молодежный форум iВолга стартовал под Самарой
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Молодежный форум iВолга стартовал под Самарой 

Пятый канал 1 час назад
В Самарской области стартовал молодежный форум iВолга («Иволга»). В этом году на него приехали около двух тысяч человек из разных регионов нашей страны, а также гости из Китая, которые поделятся своим идеями в рамках международного форума «Волга — Янцзы».
Форум разделили на несколько смен — наука, политика, спорт, культура, а также предпринимательское направление. Активисты представят свои проекты в данных сферах, а лучшие из них получат государственные гранты. Завершится «Иволга» 4 августа.
Ранее Пятый канал сообщал, что хоккеист Александр Овечкин открыл форум «Территория смыслов на Клязьме». Появление спортсмена произвело настоящий фурор.
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