Молодежный форум iВолга стартовал под Самарой 

В Самарской области стартовал молодежный форум iВолга («Иволга»). В этом году на него приехали около двух тысяч человек из разных регионов нашей страны, а также гости из Китая, которые поделятся своим идеями в рамках международного форума «Волга — Янцзы».
Форум разделили на несколько смен — наука, политика, спорт, культура, а также предпринимательское направление. Активисты представят свои проекты в данных сферах, а лучшие из них получат государственные гранты. Завершится «Иволга» 4 августа.
Ранее Пятый канал сообщал, что хоккеист Александр Овечкин открыл форум «Территория смыслов на Клязьме». Появление спортсмена произвело настоящий фурор.