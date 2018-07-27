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Игорь Паньшин: «Самара — молодежная столица России»
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Игорь Паньшин: «Самара — молодежная столица России» 

Волга Ньюс 1 час назад
«Хотел поблагодарить главу региона Дмитрия Азарова за прекрасно организованные места для участников форума. Сегодня здесь представлены все федеральные округа страны. По продолжительности и насыщенности аналогов такому форуму нет в стране, — отметил гость. — У на сесть много столиц: официальная столица Москва, культурная столица Санкт-Петербург, спортивная столица Казань, а Самару можно по праву считать молодежной столицей России».
По словам Игоря Паньшина, полпредство работает над увеличением грантового фонда конкурса. Также планируется организовать системное сопровождение молодежных проектов: от их начала до завершения.
Волга Ньюс: последние новости
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