Игорь Паньшин: «Самара — молодежная столица России»

«Хотел поблагодарить главу региона Дмитрия Азарова за прекрасно организованные места для участников форума. Сегодня здесь представлены все федеральные округа страны. По продолжительности и насыщенности аналогов такому форуму нет в стране, — отметил гость. — У на сесть много столиц: официальная столица Москва , культурная столица Санкт-Петербург , спортивная столица Казань , а Самару можно по праву считать молодежной столицей России».

По словам Игоря Паньшина, полпредство работает над увеличением грантового фонда конкурса. Также планируется организовать системное сопровождение молодежных проектов: от их начала до завершения.