Митингующих против пенсионной реформы отправили на пастбище для скота

городе Ртищево активисты хотели организовать митинг в протест пенсионной реформы. Они попросили у местных властей выделить им место для данного мероприятия в центре города. Но, в ответ их отправили на окраину. На всеми забытый участок, который сейчас является пастбищем для скота. Об этом сообщает портал «olshanka.ru».

«Мы просили, чтобы нам позволили провести групповой пикет на перекрестке улиц Красной и Пролетарской, где фонтан. Но там нам запретили. Нам позволили проводить его на улице Горной рядом с заброшенным домом культуры. Там нет ни света, ни дорог, ни туалетов. Автобус нам не выделили. Люди не смогут туда даже добраться. Для митинга это место не пригодно. Теперь мы ничего не успеваем. Остаётся только проводить одиночные пикеты. 28 числа мы начинаем с 10 часов по улице Железнодорожной. Через каждые 50 метров мы выставляем пикеты, потом выходим на улицы Советская, Зои Космодемьянской, и на трассу Саратов-Москва», — пояснил один из организаторов мероприятия секретарь Ртищевского управления КПРФ Виктор Паршин.

Администрация объяснила своё решение тем, что в день пикета возле фонтана в центре города будет проходить специальная акция «Мой край отеческий, моя глубинка», посвящённая 90-летию Ртищевского района. Но Виктор Паршин уверяет, что он подавал запрос первым, и считает, что прадздник является лишь предлогом для отказа.