Ещё
Митингующих против пенсионной реформы отправили на пастбище для скота
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Митингующих против пенсионной реформы отправили на пастбище для скота 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В городе Ртищево активисты хотели организовать митинг в протест пенсионной реформы. Они попросили у местных властей выделить им место для данного мероприятия в центре города. Но, в ответ их отправили на окраину. На всеми забытый участок, который сейчас является пастбищем для скота. Об этом сообщает портал «olshanka.ru».
«Мы просили, чтобы нам позволили провести групповой пикет на перекрестке улиц Красной и Пролетарской, где фонтан. Но там нам запретили. Нам позволили проводить его на улице Горной рядом с заброшенным домом культуры. Там нет ни света, ни дорог, ни туалетов. Автобус нам не выделили. Люди не смогут туда даже добраться. Для митинга это место не пригодно. Теперь мы ничего не успеваем. Остаётся только проводить одиночные пикеты. 28 числа мы начинаем с 10 часов по улице Железнодорожной. Через каждые 50 метров мы выставляем пикеты, потом выходим на улицы Советская, Зои Космодемьянской, и на трассу Саратов-Москва», — пояснил один из организаторов мероприятия секретарь Ртищевского управления КПРФ Виктор Паршин.
Администрация объяснила своё решение тем, что в день пикета возле фонтана в центре города будет проходить специальная акция «Мой край отеческий, моя глубинка», посвящённая 90-летию Ртищевского района. Но Виктор Паршин уверяет, что он подавал запрос первым, и считает, что прадздник является лишь предлогом для отказа.
САРАТОВ24: последние новости
Россиян заставят платить за защиту домов от «террористов» В Саратовскую область пытались провезти две тонны опасного лука из Казахстана В Саратове наградили работников торговли
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России взлетят цены на ЖКХ267
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя9
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Массовая драка депутатов попала на видео95
Кончаловский отказался от детей6
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Общество
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
01:33
Самые громкие разоблачения WikiLeaks
Политика
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение