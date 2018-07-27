Андрей Бочаров: «Действующая пенсионная система не кажется справедливой»

«В стране с населением в 147 млн количество пенсионеров — 45 млн, работающее население — 72 млн человек и получают пенсионеры свои деньги из выплат ныне работающих, а не то, что они (пенсионеры) отчисляли во время своей трудовой деятельности: мне, глядя на эти цифры, такая пенсионная система не кажется справедливой», — пишет Андрей Бочаров

Он напоминает, что по справедливости, конечно же, в пенсию должно входить то, что человек сам накопил. Но вот так сложились обстоятельства: развал СССР, экономические кризисы, инфляция и прочие факторы не позволяют существовать справедливой» системе.

«И что теперь, ждать, пока молодой работающий человек будет кормить двух пенсионеров? — спрашивает Бочаров. — А демографическая ситуация к тому и идет, притом, что большая часть этих пенсионеров вполне себе живчики трудоспособные. Так что повышение пенсионного возраста просто необходимо и назрело уже давно. Моим ровесникам (а мы попадаем под повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет) советую не ныть, а вести активный образ жизни, планировать в предстоящие 15-20 лет свернуть горы. А тем, кто младше — смотреть в будущее с оптимизмом, на вас будет меньшая нагрузка».

Андрей Бочаров уверен, что по-настоящему необходимо обсуждать не повышение пенсионного возраста, а гибель людей от алкоголя, курения, сидячего образа жизни (в контексте статистики смертей от сердечно-сосудистых заболеваний), смерти в ДТП, несчастные случаи и прочее.

Отметим, что сам Андрей Бочаров, несмотря на возраст (родился в 1966 году) активно занимается спортом, принимает участие в международных марафонах и полумарафонах. В 2013 году он был официальным послом Московского марафона.

«Обсуждать надо повышение качества жизни: это профилактика заболеваний, диагностика болезней на ранней стадии, ЗОЖ — все рецепты известны, нужно только правильно ими пользоваться», — напоминает Андрей Бочаров.

Максим Григорьев ( Модернизация пенсионной системы имеет очевидных бенефициаров — самих пенсионеров — их пенсия будет увеличиваться. Эти изменения повысят и число трудоспособных граждан, что приведет к снижению потребности в массовом привлечении мигрантов. В этом уверен директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Москва ). Он считает, что уже сейчас в России необходимо остановить дискриминацию по возрасту.

«Конечно, до фактического увеличения пенсий найдется и достаточное число недовольных реформой, в первую очередь тех, кто планировал выйти на пенсию в ближайшие годы, но не сможет это сделать. В действительности большинство людей предпенсионного возраста вовсе не стремятся прекратить работать, — говорит Максим Григорьев. — Большинство из них хотят продолжить трудовую деятельность, но страдают от увольнений, ущемления прав на рабочем месте, сниженной заработной платы, трудностей с поиском нового рабочего места».

Однако по мнению Григорьева, необходимо признать, что в России (главным образом в сфере частного бизнеса) широко распространена дискриминация по возрасту. Кадровые агентства констатируют, что через них находят работу не более 3% людей в возрасте старше 45 лет. Безусловно, российское государство пытается с этим бороться, а наше законодательство устанавливает запрет на дискриминацию в сфере труда.

В последние годы государство дополнило главу Кодекса об административных правонарушениях статьей 13.11.1 «Распространение информации о вакантных рабочих местах (должностях), содержащей ограничения дискриминационного характера», устанавливающей штрафы от 500 до 15 000 рублей за объявления о работе с незаконными ограничениями.

В трудовом законодательстве указано, «лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации морального вреда». Но, несмотря на это, количество выигранных судов в связи с дискриминацией по возрасту крайне мало.

«Дело в том, что по закону жертва дискриминации должна самостоятельно доказывать факт применения незаконных ограничений: отечественная судебная практика, в свою очередь, демонстрирует пренебрежительное отношение к данным нарушениям, — напоминает Максим Григорьев. — Но, согласно законодательству, штрафы для нарушающих компаний в России носят минимальный характер, а судам свойственно уменьшать их до смехотворных величин. И хотя в странах ЕС , несмотря на наличие специального законодательства, социологические опросы показывают ту же проблему (в 2007 году на нее указали 46% опрошенных), зарубежный опыт в сфере борьбы с дискриминацией по возрасту представляет несомненный интерес».

Идущая модернизация российской пенсионной системы — хороший повод для того, чтобы в ближайший пятилетний переходный период начать масштабную борьбу с дискриминацией по возрасту.

«Основная задача — изменить отношение частных предприятий к людям старшего возраста. Это особенно актуально это для родившихся в 1959–1963 годах, — считает Григорьев. — Среди очевидных конкретных мер: значительное увеличение штрафов за дискриминацию по возрасту, начало полноценной работы трудовых инспекций и судебной системы по вынесению решений в этой области, льготы и субсидии на переходный период для компаний, в которых работает данная категория граждан, масштабная информационная кампания в СМИ, контроль со стороны гражданского общества и системы общественных палат».