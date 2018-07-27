В Калининграде разыскивают 11-летнего мальчика, пропавшего 26 июля

Полиция разыскивает 11-летнего Максим Кирбуца, который пропал 26 июля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Мальчик ушёл из дома по улице Вагоностроительной около 18:40 и не вернулся. Приметы: на вид 9-11 лет, рост 140 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы русые. Был одет в белую футболку, серые шорты, ярко-сиреневые сланцы.