В Калининграде разыскивают 11-летнего мальчика, пропавшего 26 июля 

Полиция разыскивает 11-летнего Максим Кирбуца, который пропал 26 июля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
Мальчик ушёл из дома по улице Вагоностроительной около 18:40 и не вернулся. Приметы: на вид 9-11 лет, рост 140 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы русые. Был одет в белую футболку, серые шорты, ярко-сиреневые сланцы.
Если вам что-либо известно о местонахождении Максима, просьба сообщить об этом в ОП №3 УМВД России по городу Калининграду по телефонам: 8 (4012) 552-098, 552-075, 02 или 102.