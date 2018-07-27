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В Калининграде разыскивают 11-летнего мальчика, пропавшего 26 июля
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В Калининграде разыскивают 11-летнего мальчика, пропавшего 26 июля 

Клопс.Ru 2 часа назад
Фото: Клопс.Ru
Полиция разыскивает 11-летнего Максим Кирбуца, который пропал 26 июля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
Мальчик ушёл из дома по улице Вагоностроительной около 18:40 и не вернулся. Приметы: на вид 9-11 лет, рост 140 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы русые. Был одет в белую футболку, серые шорты, ярко-сиреневые сланцы.
Если вам что-либо известно о местонахождении Максима, просьба сообщить об этом в ОП №3 УМВД России по городу Калининграду по телефонам: 8 (4012) 552-098, 552-075, 02 или 102.
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