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Во Владивостоке началась подготовка к углублению дна в бухте Золотой Рог
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Во Владивостоке началась подготовка к углублению дна в бухте Золотой Рог 

ТАСС 2 часа назад
ВЛАДИВОСТОК, 27 июля. /ТАСС/. Росморпорт приступил к подготовительному этапу дноуглубительных работ в морском порту Владивосток, сообщила в пятницу пресс-служба краевой администрации.
"Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» приступило к подготовительному этапу дноуглубительных работ в морском порту Владивосток. На причалах №1 и №2 у Морского пассажирского терминала водолазы с помощью специальной техники очищают дно акватории от посторонних предметов, представляющих навигационную опасность", — говорится в сообщении.
Водолазы уже подняли из акватории несколько обрывков якорной цепи, а также начали подъем старых железобетонных конструкций. Всего на дне бухты перед причалами находится до десятка посторонних предметов, которые необходимо поднять. Все подводно-технические работы по графику должны завершиться к концу июля, после этого начнутся непосредственно дноуглубительные работы.
Углубление дна у двух причалов в порту Владивостока позволит в сентябре 2019 года впервые принять крупнотоннажные суда второй по величине круизной компании мира Royal Caribbean Cruises Ltd.
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