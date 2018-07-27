Во Владивостоке началась подготовка к углублению дна в бухте Золотой Рог

ВЛАДИВОСТОК , 27 июля. / ТАСС /. Росморпорт приступил к подготовительному этапу дноуглубительных работ в морском порту Владивосток, сообщила в пятницу пресс-служба краевой администрации.

"Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» приступило к подготовительному этапу дноуглубительных работ в морском порту Владивосток. На причалах №1 и №2 у Морского пассажирского терминала водолазы с помощью специальной техники очищают дно акватории от посторонних предметов, представляющих навигационную опасность", — говорится в сообщении.

Водолазы уже подняли из акватории несколько обрывков якорной цепи, а также начали подъем старых железобетонных конструкций. Всего на дне бухты перед причалами находится до десятка посторонних предметов, которые необходимо поднять. Все подводно-технические работы по графику должны завершиться к концу июля, после этого начнутся непосредственно дноуглубительные работы.

Углубление дна у двух причалов в порту Владивостока позволит в сентябре 2019 года впервые принять крупнотоннажные суда второй по величине круизной компании мира Royal Caribbean Cruises Ltd.