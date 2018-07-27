Иметь фамилию «Иванова» в Кургане накладно!

Ветеран труда встречала юбилей должником за коммунальные услуги! Иметь однофамилицей должника по жилищно-коммунальным услугам оказалось для 75 летней пенсионерки, ветерана труда Ивановой Тамары Алексеевны из Кургана, очень даже накладно. В течении почти двух лет у ней из пенсии высчитывали долги за квартиру, к которой она никакого отношения не имела. Единственное, что связывало пожилую женщину с собственницей данной квартиры — это фамилия, имя и отчество.

За 2017-2018 годы поставщики коммунальных услуг 7 раз обращались в мировой суд с заявлениями выписать судебный приказ и взыскать долги.

Мировой суд выносил решения, и долги удерживались из пенсии Тамары Алексеевны. Уже после второго судебного приказа здоровье пенсионерки резко ухудшилось. Да и ходить по мировым судам, приставам, обращаться в пенсионный фонд было физически очень трудно. Пришлось за помощью обратиться к сыну и оформить доверенность. Удалось выяснить, что некая полная тезка Иванова Тамара Алексеевна, три года не платила за свою квартиру. С какой стати ресурсопоставляющие организации решили взыскивать долги с пенсии Ивановой, так выяснить и не удалось. Жалобы, направленные энергетикам и в «Водный союз», оставались без рассмотрения. Так же отказался разбираться в проблеме Единый расчетный центр.

Сын пенсионерки, обратился в «Центр общественного контроля», принес целый ворох судебных приказов, жалоб, обращений. Никому не было дела до пенсионерки. Сын, Александр, заявил, что теряет много времени на отмену судебных приказов, получение решений, поездки к приставам, в Пенсионный фонд. Да и мама постоянно сидит без денег, пенсию снимают за долги, а потом по два-три месяца не возвращают.

В первую очередь я обратился к мировому судье. Судья без долгих проволочек меня приняла, внимательно выслушала, подняла документы. Как оказалось коммунальные организации представили выписку, что собственником квартиры является Иванова Т. А. Где они эту выписку взяли, выяснить не удалось. В управлении Росреестра , объяснили, что за информацией о собственнике квартиры, за которую взыскивались долги никто не обращался. Судья руководствовался теми документами, которые были приложены к заявлениям о выписке судебных приказов. В полномочия судьи не входила проверка достоверности представленных данных. При отмене судебного приказа поставщики услуг, должны были подать иск к должнику. В ходе судебных заседаний никаких проблем не было бы доказать, что Ответчик ненадлежащий. Но тогда бы с них взыскали судебные расходы, пошлину и прочие. Поставщикам было выгодно в очередной раз безнаказанно требовать в мировом суде выписать судебный приказ.

В это раз все кончилось благополучно. Мировой судья поняла проблему и пообещала принять необходимые меры, обязать поставщиков услуг представить выписку о собственнике квартиры из Росреестра.

Тем не менее проблема остается, жалобы на необоснованные судебные приказы поступают десятками. Давно пора внести изменения, как в Гражданский Кодекс, так и в Гражданско-процессуальный. Это бы облегчило жизнь без преувеличения миллионов людей.

Однако, депутатам ГосДумы как-то не до таких «мелочей». Есть и более важные задачи: повысить пенсионный возраст, увеличить НДС, добавить себе заработную плату.