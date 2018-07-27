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Почти 60 новых рыболовецких судов нужны для рыбохозяйственного бассейна ДФО — Минпромторг
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Почти 60 новых рыболовецких судов нужны для рыбохозяйственного бассейна ДФО — Минпромторг 

Прайм 2 часа назад
ВЛАДИВОСТОК, 27 июл /ПРАЙМ/. Почти 60 новых рыболовецких судов необходимы для дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Рязанцев.
"Согласно оценке Росрыболовства, только для Дальнего Востока, для дальневосточного рыбохозяйственного бассейна потребность составляет 58 судов. Мы надеемся, что суда будут построены, в том числе, и на верфях ДФО и станут основой для дальнейшего развития предприятий", — сказал Рязанцев на пленарном заседании на Международном морском салоне во Владивостоке.
Также он отметил роль Морского салона в развитии судостроения в сотрудничестве с иностранными партнерами. «Те меры господдержки, которые мы реализуем, обеспечивают системное развитие судостроительной промышленности. Также надеемся на успешное взаимодействие в этой работе наших партнеров из АТР и верим, что площадка станет плацдармом для успешного сотрудничества», — сказал Рязанцев.
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