Почти 60 новых рыболовецких судов нужны для рыбохозяйственного бассейна ДФО — Минпромторг

Олег Рязанцев. ВЛАДИВОСТОК , 27 июл /ПРАЙМ/. Почти 60 новых рыболовецких судов необходимы для дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации

"Согласно оценке Росрыболовства , только для Дальнего Востока, для дальневосточного рыбохозяйственного бассейна потребность составляет 58 судов. Мы надеемся, что суда будут построены, в том числе, и на верфях ДФО и станут основой для дальнейшего развития предприятий", — сказал Рязанцев на пленарном заседании на Международном морском салоне во Владивостоке.

Также он отметил роль Морского салона в развитии судостроения в сотрудничестве с иностранными партнерами. «Те меры господдержки, которые мы реализуем, обеспечивают системное развитие судостроительной промышленности. Также надеемся на успешное взаимодействие в этой работе наших партнеров из АТР и верим, что площадка станет плацдармом для успешного сотрудничества», — сказал Рязанцев.