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Некачественная вода: в Башкирии закрыли доступ к опасному колодцу
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Некачественная вода: в Башкирии закрыли доступ к опасному колодцу 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Судебные приставы Нефтекамского межрайонного отдела республики закрыли сельский колодец, вода в котором была непригодна к употреблению. В ходе плановой выездной проверки сотрудники Роспотребнадзора Башкирии установили, что качество воды в скважине, расположенной в поселке Новокабановский Краснокамского района не соответствует действующим санитарным нормам и гигиеническим нормативам. Это в свою очередь нарушает Федеральный закон.
Приставы опечатали опасный колодец
— Проведенный анализ показал, что вода в колодце содержит общие колиформные бактерии, которые могут неблагоприятно сказаться на здоровье и жизни местных жителей. В связи с чем, суд вынес решение о приостановлении эксплуатации данного источника, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. Колодец опечатали, исключив забор воды и оповестив о возможных последствиях ее употребления жителей поселка. Сейчас глава Администрации сельского поселения Новокабановский сельсовет Краснокамского района принимает меры по устранению недостатков.
Кстати, не так давно на рыбном рынке 68 км трассы Уфа — Янаул в Благовещенском районе продавалась некачественная размороженная рыба под видом свежевыловленной. Пробы рыбной продукции, принадлежащей одному из коммерсантов, показали, что она небезопасна для населения. Так, в охлаждённой щуке обнаружены бактерии группы кишечной палочки.
Кроме того эксперты Роскачества проверили 36 марок кефира и обнаружили многочисленные нарушения. Так, согласно исследованиям, четыре бренда предлагают покупателям фальсификат, в кефире пяти торговых марок обнаружена кишечная палочка, одной торговой марки — плесень. В антирейтинг попал один из производителей из Башкирии.
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