Оперативно и точно: как узнать о готовности документов с помощью смартфона

В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» начали направлять push-уведомления о статусах предоставления госуслуг, которые получают пользователи через портал mos.ru . Это может быть запись к врачу, выдача загранпаспорта и других документов или оплата автомобильных штрафов. Историю присланных сообщений можно посмотреть в специальном разделе под названием «Центр уведомлений», если нажать на изображение колокольчика на стартовой странице приложения и выбрать подраздел «Заявки».

«“Центр уведомлений” — это новый сервис, где можно посмотреть сообщения о разных этапах оказания той или иной услуги, начиная от регистрации обращения и заканчивая ее выполнением. Кроме информации об электронных услугах, которые получают через портал Мэра Москвы , в можно настроить и другие уведомления. Данная возможность предусмотрена в разделе «Профиль» мобильного приложения. Тогда в разделе «Подписки» сервиса «Центр уведомлений» можно будет получать, например, информацию о новых начислениях за ЖКУ, графике отключения горячей воды или времени прихода ребенка в школу и выхода из нее. При желании всю историю уведомлений можно стереть», — рассказал руководитель проекта «Мобильные сервисы» Департамента информационных технологий города Москвы Олег Филимонов

Напомним, о готовности документов в центрах госуслуг можно узнать и другими способами. Например, позвонив в единую справочную службу Правительства Москвы по телефону: +7 (495) 777–77–77. Горожане могут спросить, когда будут готовы в том или ином центре госуслуг новый загранпаспорт, социальная карта, водительское удостоверение и еще несколько десятков других документов. В 30 процентах случаев информацию предоставит робот-помощник. Помимо ответов на вопросы о готовности документов, робот дает справку о расписании работы центров «Мои документы», их адресах, графике отключения горячей воды, подскажет контакты управляющей компании, соединит с ключевым специалистом определенного района при вопросах, связанных с оплатой услуг ЖКХ.

Список электронных услуг на mos.ru, которые упрощают взаимодействие горожан с различными учреждениями, получение полезной информации, оформление или подачу документов, оплату счетов, постоянно обновляется. Сейчас доступно порядка 250 услуг и сервисов. Самые популярные в 2017 году — «Электронный дневник» (144,5 миллиона обращений), «Прием показаний приборов учета воды» (34,6 миллиона обращений), «Поиск и оплата штрафов ГИБДД» (21,5 миллиона обращений), «Получение и оплата ЕПД» (15,7 миллиона обращений), «Запись к врачу» (11,2 миллиона обращений), «Проход и питание в школах» (11,17 миллиона), «Прием показаний электросчетчиков» (4,07 миллиона обращений) и «Результаты ЕГЭ» (4,6 миллиона обращений). Кроме того, в конце декабря прошлого года на mos.ru появилась возможность прикрепить ребенка к поликлинике, в конце марта 2018-го — оформить полис обязательного медицинского страхования онлайн, а в конце апреля — посмотреть график отключения горячей воды.

В июле Москва заняла первое место в рейтинге ООН по оказанию электронных услуг населению.

От ЕГЭ до торговли: самые популярные услуги на mos.ru