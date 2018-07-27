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Володин: За трещину в ВПП «Гагарина» отвечает в первую очередь федеральный заказчик
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Володин: За трещину в ВПП «Гагарина» отвечает в первую очередь федеральный заказчик 

Свободные новости 34 минуты назад
Фото: Свободные новости
Спикер государственной думы Вячеслав Володин признал, что сроки ввода нового аэропорта «Гагарин» в поселке Сабуровка Саратовской области могут быть отодвинуты. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ГТРК «Саратов».
«Столкнулись с тем, что ряд работ выполнен не качественно. Я разговаривал с федеральным агентством, которое отвечает как заказчик за проведение этих работ, и мне сказали, что направят комиссию для того, чтобы изучить эту ситуацию. Она малоприятна. И более того, нужно в ней разбираться. Разбираться очень скрупулёзно, потому что речь идет о качестве взлетной полосы, качестве работ, которые проведены, поэтому давайте дождемся выводов комиссии, выводов экспертов. И по итогам уже их решения будем думать, что делать дальше. Потому что по части полосы начаты работы по исправлению тех ошибок, которые были допущены, в результате чего образовалась трещина. Это скорее всего связано с тем, что были нарушены технологии, обязательные к производству этих работ. Но, опять-таки, пусть свое мнение выскажут эксперты, специалисты в этой области. Что касается остальной части, необходимо провести исследования и дальше сделать какие-то выводы. Конечно это недопустимо. Это говорит о том, что недостаточен был технологический контроль в этой области. За это отвечают федеральные органы власти, в первую очередь — заказчик. Но правильно, чтобы и местные, регионального уровня власти в стороне не стояли. Поэтому здесь мы все должны понимать — области и людям аэропорт необходим новый. И важно, чтобы все работы были выполнены с высокой степенью надежности, качества. Мы должны все сработать на эту задачу. (…) В случае, если худшие выводы подтвердятся, конечно нас может это отодвинуть от заветной мечты сдачи аэропорта», — отметил Володин.
Напомним, заказчиком федеральной части проекта аэропорта «Гагарин» выступает ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (подведомственное Росавиации предприятие). Подрядчиков у федеральной части проекта было всего два — саратовская компания «Волгомост» и дагестанская фирма «Мостоотряд-99». В отношении «Волгомоста»введенапроцедура наблюдения. Проведением обследования грунтовых участков, водосточно-дренажной сети (ВДС) и покрытий искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) аэропорта «Гагарин» занимались эксперты Проектно-изыскательского и научно-исследовательского института воздушного транспорта «Ленаэропроект».
На стройплощадке аэропорта «Гагарин» 9 июняпобывалглава Росавиации Александр Нерадько. Чиновнику доложили, что около 600 метров взлетно-посадочной полосыпридется перекладыватьиз-за слабого грунта в основании, в результате чего образовалась трещина.
Росавиация направила претензию компании «Волгомост» с требованием отремонтировать за собственный счет 600 метров взлетно-посадочной полосы аэропорта «Гагарин».
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