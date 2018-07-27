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Около 100 судов построены в РФ благодаря льготной поддержке государства — Борисов
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Около 100 судов построены в РФ благодаря льготной поддержке государства — Борисов 

Прайм 34 минуты назад
ВЛАДИВОСТОК, 27 июл /ПРАЙМ/. Около 100 судов построены в России благодаря льготной поддержке государства, рассказал вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов в ходе открытия Международного дальневосточного морского салона.
"Государство оказывает поддержку судостроительной отрасли через разные субсидиарные инструменты, в том числе стимулирует судовладельцев строить суда на российских верфях. Благодаря субсидированию процентов по кредитам и лизинговым платежам, введению механизма льготного лизинга, уже построены более 100 судов", — сказал он.
В 2019 году на эти цели предусмотрено выделение из бюджета более 3,5 миллиарда рублей. На выполнение программы лизинга Объединенной судостроительной корпорации из бюджета направлены 14,8 миллиарда рублей, почти 1 миллиард рублей в следующем году будет выделен на строительство пассажирских судов, рассказал Борисов.
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