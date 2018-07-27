Около 100 судов построены в РФ благодаря льготной поддержке государства — Борисов

"Государство оказывает поддержку судостроительной отрасли через разные субсидиарные инструменты, в том числе стимулирует судовладельцев строить суда на российских верфях. Благодаря субсидированию процентов по кредитам и лизинговым платежам, введению механизма льготного лизинга, уже построены более 100 судов", — сказал он.