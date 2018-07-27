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Самый мощный в мире атомный ледокол «Лидер» будут строить на Дальнем Востоке
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Самый мощный в мире атомный ледокол «Лидер» будут строить на Дальнем Востоке 

BFM.RU 26 минут назад
Строительство атомного ледокола «Лидер» разместят на Дальнем Востоке, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, передает РИА Новости.
«Сегодня идет строительство трех самых мощных в мире атомных ледоколов проекта 22220. Также планируется строительство серии дизельных ледоколов. Дальневосточные предприятия также в ближайшее время примут участие в этой работе, здесь будет размещено строительство ледокола «Лидер», — сказал Рязанцев на пленарном заседании на Международном морском салоне во Владивостоке.
Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал, что площадку для строительства атомного ледокола «Лидер», который обеспечит круглогодичный проход судов по Северному морскому пути, выберут до середины июля. На строительство ледоколов претендовали верфь «Звезда» и Балтийский завод в Санкт-Петербурге.
Новые атомоходы проекта 10510 «Лидер» задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы, их мощность составит 120 МВт. Проектант атомного ледокола проекта 10510 — ЦКБ «Айсберг» (Санкт-Петербург). Ранее сообщалось, что для освоения Арктики потребуется три таких ледокола.
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