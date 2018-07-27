Обсуждаем в прямом эфире: смотрим, каким собираются сделать Шарташский лесопарк 

Про Шарташский лесопарк в последнее время стали часто говорить: то там забор устанавливают, то мусор не убирают, то людей хоронят. Но есть и положительные моменты. Сегодня в мэрии решили вместе с горожанами обсудить концепцию благоустройства Шарташского лесопарка. Следим за этим в режиме онлайн.
27 июля 13:59 Несколько дней назад директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин, которого назначили в марте этого года, запретил заезжать на территорию парка на машинах. Теперь на территорию пускают лишь автомобили экстренных служб и арендаторов.
27 июля 13:59 В марте екатеринбуржцы выбрали, как оформить входы в Шарташский лесопарк.
27 июля 13:59 Об идее превратить Шарташ в благоустроенный лесопарк в конце прошлого года сообщил губернатор Евгений Куйвашев. Предполагается, что парк разделят на тематические сегменты: для прогулок, занятий с детьми, спорта и пляжного отдыха. В парке появятся кафе, спортинвентарь, туалеты и велодорожки.