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Екатеринбуржцам показали новый Шарташский лесопарк, и они сказали «Да»
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Екатеринбуржцам показали новый Шарташский лесопарк, и они сказали «Да» 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге состоялись общественные слушания по Шарташскому лесопарку, где горожанам была представлена его новая концепция и его дальнейшее использование. Большинство присутствующих одобрило проект, сообщает в пятницу, 27 июля, «АиФ-Урал».
На мероприятие в администрацию города, где прошли общественные слушания, пришло 155 человек. В ходе обсуждения гостям показали новую концепцию развития Шарташского лесопарка, где были представлены новые велодорожки, несколько волейбольных площадок, пирс на берегу, а также наличие урн по всему периметру велодорожек.
Согласно концепции в парке будет 8 функциональных зон, которые будут подготовлены не только для отдыха и прогулок, но и спортивных мероприятия и активного отдыха для детей и взрослых. К примеру, в районе поселка Пески планируется построить лодочную пристань. Также в леспарке появятся различные скульптуры.
На мероприятии присутствовал и назначенный директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин, но от каких-либо комментариев он отказался. В итоге за концепцию Шарташского лесопарка проголосовало 108 присутствующих, 10 — проголосовало против, а остальные воздержались.
В целом на реконструкцию лесопарка планируется выделить около 4 млрд рублей. Как ранее сообщал «АиФ-Урал», сейчас в лесопарке введены ограничения для въезда транспорта, а территорию стали охранять по всему периметру казаки.
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Комментарии  Ещё 8 источников 
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