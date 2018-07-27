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В Башкирии пропал без вести 54-летний Хайрулла Ситдиков
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В Башкирии пропал без вести 54-летний Хайрулла Ситдиков 

ГОРОБЗОР.РУ 38 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Учалах ушел из дома и не вернулся 54-летний Хайрулла Ситдиков. Как сообщают волонтеры в соцсетях, мужчина страдает потерей памяти.
Он пропал 25 июля вечером. В день исчезновения был одет в рубашку с короткими рукавами и серые брюки. Приметы: седые короткие волосы, в данный момент без усов и бороды. Просьба всем, кто знает о местонахождении Хайруллы Ситдикова позвонить в полицию по номеру 102, либо волонтерам по номеру 8-927-969-89-19.
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