Пропали люди, нужна помощь добровольцев: в Башкирии ищут пожилых мужчин

Слева на фото Ситдиков Хайрулла, справа — Сайранов Вализян

Башкирии ведутся поиски двух пожилых мужчин, пропавших несколько дней назад.

24 июля в поселке Максимовка под Уфой вышел из дома и пропал 77-летний Сайранов Вализян. Приметы пенсионера: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, волосы черные с проседью, глаза карие.

Днем позже, 25 июля, в городе Учалы пропал 54-летний Ситдиков Хайрулла. Мужчина был одет в серую рубашку с короткими рукавами и серые брюки. Приметы мужчины: седые короткие волосы, без усов и бороды, глаза темные. Страдает потерей памяти.

Если вам что либо известно о местонахождении пропавших, просьба сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефону дежурного поисковой организации 8-927-969-89-19.

Волонтеры также ищут добровольцев для более плотного поиска и большего охвата местности.

Что делать, если беда произошла — человек бесследно исчез? Первые 48 часов — золотое время: при грамотно построенных поисках велика вероятность, что все закончится благополучно. Но, как правило, драгоценное время проходит впустую из-за паники и оцепенения. Сотрудник уголовного розыска и руководитель спасательного отряда рассказали, что нужно делать, чтобы отыскать пропавшего человека живым.