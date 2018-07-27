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Пропавшего в Уфе при странных обстоятельствах 21-летнего Альберта Мифтахова нашли
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Пропавшего в Уфе при странных обстоятельствах 21-летнего Альберта Мифтахова нашли 

ufa1.ru 41 минуту назад
Фото: ufa1.ru
Четыре дня понадобилось родственникам, чтобы отыскать 21-летнего Альберта Мифтахова. Молодой человек выехал со съемной квартиры на работу 23 июля и пропал. Сегодня, 27 июля, утром стало известно, что парень сам вышел на связь с близкими.
Молодой человек наконец-то позвонил родным
— Где он пропадал — не рассказывает. Главное, что жив и здоров. Мама очень рада, что все закончилось благополучно, — рассказала родственница.
Известно, что молодой человек сам не уфимский и в башкирской столицы снимал квартиру, откуда и пропал. Близкие и друзья были обеспокоены тем, что Альберт несколько дней не выходил на связь и попросили помощи в поисках в социальных сетях и у волонтеров.
Кстати, что делать, если беда произошла — человек бесследно исчез? Первые 48 часов — золотое время: при грамотно построенных поисках велика вероятность, что все закончится благополучно. Но, как правило, драгоценное время проходит впустую из-за паники и оцепенения. Сотрудник уголовного розыска и руководитель спасательного отряда рассказали, что нужно делать, чтобы отыскать пропавшего человека живым.
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