В санатории «Жемчужина» под Новосибирском введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Новосибирской области ввел в ООО «Санаторий „Жемчужина“ процедуру банкротства — наблюдение. Об этом говорится в определении, опубликованном в картотеке арбитражных дел.

Разбирательство было инициировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы (ФНС) №3 по Новосибирской области. ФНС обратилась в суд в связи с крупной задолженностью по налогам. В материалах дела говорится, что ООО „Санаторий „Жемчужина“ по состоянию на 7 марта 2018 года имеет задолженность по обязательным платежам в размере 1,9 млн руб.

“Жемчужина» — известный новосибирский санаторий, расположенный в поселке Новый в Речкуновской зоне отдыха. Санаторий предлагает лечение пациентам с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, говорится на сайте «Новосибирской ассоциации туристских организаций».

В 2013 году 100% его акций территориальное управление Росимущества в Новосибирской области выставило на аукцион. Победителем стало ООО «Концепт». Сумма сделки составила 46,4 млн руб. При этом в составе имущества значились девять объектов недвижимости общей площадью 10,5 тыс. кв. м и два земельных участка площадью более 6 га.

В 2016 году новые собственники выставили здание санатория, административное помещение, столовую и трансформаторную подстанцию на продажу, оценив комплекс в 100 млн руб. Данных о заключении сделки опубликовано не было. Однако в материалах дела о банкротстве в числе имущества ООО «Санаторий „Жемчужина“ указаны только земельный участок в 567 кв. м, подъездная дорога и пешеходный мост.