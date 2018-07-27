Назван средний возраст новосибирца: жители Алтая и Кузбасса оказались старше

Статистики назвали средний возраст жителей Новосибирской области — он оказался выше, чем по Сибири в целом.

В 2017 году средний возраст населения в регионе достиг 39,4 лет — по сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился на 0,3%. Причём средний возраст женщин на 5 лет выше, чем у мужчин: 41,8 против 36,7 лет, сообщили в Новосибирскстате.

«Средний возраст сельчан составил 40,1 года, в городской местности — 39,3 года», — подсчитали в службе статистики.

Среди регионов Сибири в целом Новосибирская область уступила лидерство Алтайскому краю и Кемеровской области , где зафиксирован самый высокий средний возраст — 40,3 и 39,5 лет соответственно.

Сибирским регионом с самым молодым населением оказалась Республика Тыва : средний возраст её жителей — 29,6 лет. «Это результат высокой рождаемости в этом регионе», — пояснили статистики.

В целом средний возраст сибиряков в 2017 году был на уровне 38,4 лет, средний возраст россиян оказался несколько выше — 39,8 лет.

За прошлый год в Новосибирской области умерли 35 тысяч человек. Врачи удивляются ухудшающейся статистике и винят в ней лень и невнимательность самих сибиряков, а демографы говорят о том, что причины — в социально-экономической обстановке в стране, частом стрессе и поколении 90-х. НГС разобрался, от чего умирают новосибирцы и как продлить себе жизнь.