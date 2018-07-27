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Приморские рыбаки увеличили вылов краба и креветки
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Приморские рыбаки увеличили вылов краба и креветки 

АиФ-Владивосток 50 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
Департамент рыбного хозяйства и водных биоресурсов сообщил, что с начала года рыбаки Приморья значительно увеличили количество выловов морских продуктов. А именно креветок и краба.
«Приморские рыбаки добыли 15,5 тысяч тонн крабов, освоив более половины выделенных квот. Почти на 700 тонн увеличился вылов креветки — до 2 тысяч тонн, квоты освоены на 65%», — сообщили в ведомстве.
Отметим ещё в 2017 году между предприятиями Приморья распределили более 4 тысяч тонн крабовых квот, что позволило увеличить их добычу.
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