Приморские рыбаки увеличили вылов краба и креветки

Департамент рыбного хозяйства и водных биоресурсов сообщил, что с начала года рыбаки Приморья значительно увеличили количество выловов морских продуктов. А именно креветок и краба.

«Приморские рыбаки добыли 15,5 тысяч тонн крабов, освоив более половины выделенных квот. Почти на 700 тонн увеличился вылов креветки — до 2 тысяч тонн, квоты освоены на 65%», — сообщили в ведомстве.

Отметим ещё в 2017 году между предприятиями Приморья распределили более 4 тысяч тонн крабовых квот, что позволило увеличить их добычу.