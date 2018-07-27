Сельсовет Лобино обвиняет «СибАгроСоюз» в неуплате аренды за поля

Бывший инженер фермерского хозяйства Александр Морозов показывает журналистам ОТС, где начинаются и заканчиваются земли, которые сегодня в аренде у Сибирского Агропромышленного Союза. До самого горизонта — почти полтысячи гектаров плодородной почвы.BLOCK_1NEWS_RIGHT#

«В 2006 году здесь была трава, то есть травяные культуры. Потом ее разработали под зерновые, и по сегодняшний день она под зерновыми культурами», — говорит бывший инженер фермерского хозяйства Александр Морозов.

Его коллеги по цеху рассказывают: каждую весну и осень на этой земле работает посевная и уборочная техника. Десятки грузовиков увозят урожай с полей.

«Во время уборочной я неоднократно ездил по этим полям. Видел, как ходили комбайны с логотипом «СибАгроСоюза». УАЗик с логотипом «АгроСоюза» . Прямо эти поля они убирали», — рассказал водитель Александр Минор.

Средняя стоимость этих земель, согласно кадастровому учету, составляет больше 10 миллионов рублей. Чтобы посчитать, сколько стоит аренда, достаточно умножить цифру на 100 и поделить на 1,5%. Это больше 150 тысяч рублей в год. Деньги могли бы пойти на социальные программы муниципального образования. Увы!

Глава Лобинского сельсовета Краснозерского района Юрий Довгаль утверждает: директор «СибАгроСоюза» отказывается платить и не идет на контакт. В выписке из Росреестра сказано, что данная земля с 2016 года находится в собственности сельской администрации. Фломастером на карте обведены территории, отданные под аренду бизнесмену Дмитрию Зеленскому. Некогда человек занимался предпринимательской деятельностью в Санкт Петербурге , а затем открыл сельхозкомпанию в Новосибирской области

«Проходит время, они убирают урожай. В этот момент мы с ними никак не контактируем, мы не препятствуем. Раз они сеяли, убирали, мы заключаем договор на 20 лет и начинаем переговоры. Мы высылаем уведомление об оплате аренды, они отвечают, что сбыта зерна нет, а в конце концов заявляют что они его не сеяли», — сообщил глава Лобинского сельсовета Краснозерского района Юрий Довгаль.

Документы говорят об обратном. Вот официальный ответ от сельхозкомпании «Рубин», земельные участки которой граничат с угодьями «СибАгроСоюза». Написано, что в 2017 году на этом участке шли посевная и уборочная кампании. Работала техника, принадлежащая «Сибирскому Агропромышленному Союзу». А это уже заключение инспектора Россельхознадзора А. В. Хрущева, который подтвердил — земля использовалась по целевому назначению — производство сельхозпродукции. Так или иначе арендаторы стоят на своем.

— Мы не работали на этих полях. Мы работали только на 43 гектарах с целью уничтожения очагов сорняков, — говорит исполнительный директор ООО «СибАгроСоюз» Сергей Третьяк.

— Скажите, а эти 43 гектара граничат с «Рубином»?

— Нет, не граничат.

— Но тогда получается, что представители «Рубина» лгут?

— Я не знаю, если работнкии «Рубина» там были, смотрели, то хотел бы я с ними встретится.

У сельхозтехники «СибАгроСоюза» есть логотип. Журналистам ОТС показали обновленный парк предприятия. Но есть и имущество, о котором руководство предприятия говорит неохотно.

Старый зерноток, там мельница, чуть дальше разбитые склады. Таких опасных объектов на балансе «СибАгроСоюза» сегодня десятки. К ним свободный доступ, нет ни ограждений, ни предупредительных знаков. И это несмотря на то, что администрация неоднократно делала предписания устранить нарушения.

По словам исполнительного директора, судьба ржавых строений пока не известна. Возможно, их продадут на металлолом, но сейчас там играют дети, а это уже вопросы безопасности.

— Мы заказали баннеры и выставим, что это опасная зона, собственность «АгроСоюза», вход запрещен, — сообщил исполнительный директор ООО «СибАгроСоюз»Сергей Третьяк.

Удержат ли такие «пугалки» детей, возможно, оценит прокуратура . Что касается конфликта между сельсоветом и предприятием, спор продолжат в Арбитражном суде Новосибирской области. 21 августа состоится заседание.