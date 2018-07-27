Ещё
Приморские рыбаки увеличили вылов краба и креветки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приморские рыбаки увеличили вылов краба и креветки 

Primpress 57 минут назад
Фото: Primpress
Приморские рыбаки увеличили вылов краба и креветки, добыв с начала года более 17 тысяч тонн этих водных биоресурсов, сообщает PRIMPRESS.
Primpress: последние новости
Алкоголь вместо кваса попытались передать в СИЗО-2 в Приморье В Приморье появятся сельские старосты Работника почты осудили во Владивостоке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разгромил ЕС в торговой войне: очередь за Россией
Массовую драку украинских депутатов сняли на видео56
Юлия Скрипаль вернется в Россию
«Не спать»: Путин подшутил над делегацией на БРИКС104
Гройсман отказался «преклонять колени» перед Россией34
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС в торговой войне: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
00:46
Массовую драку украинских депутатов сняли на видео
В мире Украина
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение