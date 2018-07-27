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«Почта России» выпустила штемпель с символом Кроноцкого заповедника
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«Почта России» выпустила штемпель с символом Кроноцкого заповедника 

РИА Новости 55 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. "Почта России" ко Дню открытия знаменитой камчатской Долины гейзеров выпустила переводной почтовый штемпель с бурым медведем — символом Кроноцкого заповедника, сообщает УФПС Хабаровского края филиал ФГУП «Почта России».
Гейзерное поле в Кроноцком заповеднике — одно из крупнейших в мире, на небольшой площади сконцентрировано более 50 гейзеров, водные и грязевые котлы с цветной глиной, пульсирующие горячие источники. Ежегодно это место посещает около пяти тысяч туристов со всего мира.
"К 77-й годовщине со дня открытия Долины гейзеров Почта России дарит Кроноцкому заповеднику именной почтовый штемпель. Теперь каждый турист сможет отправить с заповедной территории сувенирную открытку, погашенную почтовым штемпелем с символикой заповедника", — говорится в сообщении.
Первый гейзер долины был замечен в апреле 1941 года геоморфологом Кроноцкого заповедника Татьяной Устиновой и проводником Анисифором Крупениным. Его назвали Первенцем. Открытие долины произошло 24 июля 1941 года в рамках второй экспедиции ученой.
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