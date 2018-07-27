«Почта России» выпустила штемпель с символом Кроноцкого заповедника

Гейзерное поле в Кроноцком заповеднике — одно из крупнейших в мире, на небольшой площади сконцентрировано более 50 гейзеров, водные и грязевые котлы с цветной глиной, пульсирующие горячие источники. Ежегодно это место посещает около пяти тысяч туристов со всего мира.

"К 77-й годовщине со дня открытия Долины гейзеров Почта России дарит Кроноцкому заповеднику именной почтовый штемпель. Теперь каждый турист сможет отправить с заповедной территории сувенирную открытку, погашенную почтовым штемпелем с символикой заповедника", — говорится в сообщении.