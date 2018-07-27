В Котловке появился «Парк Мечта»

В прошлом году у котловчан появилось новое общественное пространство — прекрасный парк расположился на территории между домом 23, корп. 5 на Нахимовском проспекте и домом 51 на Севастопольском проспекте. А теперь обновился и сквер от дома 49 до дома 51, корп. 2 на Севастопольском проспекте.

В народе новую пешеходную зону уже успели прозвать «Парк „Мечта“ — ее украшает арт-объект — слово „Мечта“, составленное из крупных цветных букв. Рядом — скверик со скамейками и небольшой подиум, на котором буквально недавно студенты ГИТИСа представили театрализованную постановку „Рождение флага“.

Раньше эта территория была, по сути, заброшена. Теперь же, начиная от Нахимовского проспекта и до речки Котловки, вдоль магистрали в тени высоких деревьев тянутся прогулочные дорожки, по которым удобно ездить на роликах или на велосипеде. Здесь также много цветников и клумб, все ухожено и видно, что о новом парке заботятся. Также обустроено несколько уголков тихого отдыха, а чуть ниже, за большой цветущей клумбой, находится своеобразный детский „городок безопасности“ с дорожными знаками и сетью миниатюрных улиц с разметкой. Этот комплекс создан специально для того, чтобы ребятишки изучали тут Правила дорожного движения в игровой форме.

Здесь удобно гулять и с колясками. Напротив, на другой стороне Севастопольского проспекта, находится Центр планирования семьи и репродукции. Его пациентки и посетители тоже облюбовали новый парк и часто сюда приходят.