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Мечты подрастающего поколения мастеров конного спорта на востоке Китая становятся реальностью
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Мечты подрастающего поколения мастеров конного спорта на востоке Китая становятся реальностью 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Наньчан, 26 июля /Синьхуа/ — Ихуан в городском округе Фучжоу /провинция Цзянси, Восточный Китай/ — небольшой сельскохозяйственный уезд, который расположен в горной местности. Живущие здесь люди в основном занимаются разведением коров и собак, возделывают землю и присматривают за своими домами. Такие животные, как лошади, в целом несколько далеки от их обычной жизни. И все же именно в этом уезде работает Школа верховой езды «Янгуан», где деревенские ребята мечтают о том, чтобы когда-нибудь стать настоящими мастерами конного спорта! Школа верховой езды «Янгуан» была открыта при поддержке местных властей в 2015 году.
За счет сотрудничества с предприятиями обучение молодым талантам предоставляется бесплатно. Абсолютное большинство из 90 с лишним учащихся — жители местных деревень. Многие из них на настоящий момент уже имеют предварительные договоренности по поводу своего дальнейшего будущего с известными клубами в Пекине, Шанхае и других местах.
Наньчан, 26 июля /Синьхуа/ — Ихуан в городском округе Фучжоу /провинция Цзянси, Восточный Китай/ — небольшой сельскохозяйственный уезд, который расположен в горной местности. Живущие здесь люди в основном занимаются разведением коров и собак, возделывают землю и присматривают за своими домами. Такие животные, как лошади, в целом несколько далеки от их обычной жизни. И все же именно в этом уезде работает Школа верховой езды «Янгуан», где деревенские ребята мечтают о том, чтобы когда-нибудь стать настоящими мастерами конного спорта! Школа верховой езды «Янгуан» была открыта при поддержке местных властей в 2015 году.
За счет сотрудничества с предприятиями обучение молодым талантам предоставляется бесплатно. Абсолютное большинство из 90 с лишним учащихся — жители местных деревень. Многие из них на настоящий момент уже имеют предварительные договоренности по поводу своего дальнейшего будущего с известными клубами в Пекине, Шанхае и других местах.
Наньчан, 26 июля /Синьхуа/ — Ихуан в городском округе Фучжоу /провинция Цзянси, Восточный Китай/ — небольшой сельскохозяйственный уезд, который расположен в горной местности. Живущие здесь люди в основном занимаются разведением коров и собак, возделывают землю и присматривают за своими домами. Такие животные, как лошади, в целом несколько далеки от их обычной жизни. И все же именно в этом уезде работает Школа верховой езды «Янгуан», где деревенские ребята мечтают о том, чтобы когда-нибудь стать настоящими мастерами конного спорта! Школа верховой езды «Янгуан» была открыта при поддержке местных властей в 2015 году.
За счет сотрудничества с предприятиями обучение молодым талантам предоставляется бесплатно. Абсолютное большинство из 90 с лишним учащихся — жители местных деревень. Многие из них на настоящий момент уже имеют предварительные договоренности по поводу своего дальнейшего будущего с известными клубами в Пекине, Шанхае и других местах.
Наньчан, 26 июля /Синьхуа/ — Ихуан в городском округе Фучжоу /провинция Цзянси, Восточный Китай/ — небольшой сельскохозяйственный уезд, который расположен в горной местности. Живущие здесь люди в основном занимаются разведением коров и собак, возделывают землю и присматривают за своими домами. Такие животные, как лошади, в целом несколько далеки от их обычной жизни. И все же именно в этом уезде работает Школа верховой езды «Янгуан», где деревенские ребята мечтают о том, чтобы когда-нибудь стать настоящими мастерами конного спорта! Школа верховой езды «Янгуан» была открыта при поддержке местных властей в 2015 году.
За счет сотрудничества с предприятиями обучение молодым талантам предоставляется бесплатно. Абсолютное большинство из 90 с лишним учащихся — жители местных деревень. Многие из них на настоящий момент уже имеют предварительные договоренности по поводу своего дальнейшего будущего с известными клубами в Пекине, Шанхае и других местах.
Наньчан, 26 июля /Синьхуа/ — Ихуан в городском округе Фучжоу /провинция Цзянси, Восточный Китай/ — небольшой сельскохозяйственный уезд, который расположен в горной местности. Живущие здесь люди в основном занимаются разведением коров и собак, возделывают землю и присматривают за своими домами. Такие животные, как лошади, в целом несколько далеки от их обычной жизни. И все же именно в этом уезде работает Школа верховой езды «Янгуан», где деревенские ребята мечтают о том, чтобы когда-нибудь стать настоящими мастерами конного спорта! Школа верховой езды «Янгуан» была открыта при поддержке местных властей в 2015 году.
За счет сотрудничества с предприятиями обучение молодым талантам предоставляется бесплатно. Абсолютное большинство из 90 с лишним учащихся — жители местных деревень. Многие из них на настоящий момент уже имеют предварительные договоренности по поводу своего дальнейшего будущего с известными клубами в Пекине, Шанхае и других местах.
Наньчан, 26 июля /Синьхуа/ — Ихуан в городском округе Фучжоу /провинция Цзянси, Восточный Китай/ — небольшой сельскохозяйственный уезд, который расположен в горной местности. Живущие здесь люди в основном занимаются разведением коров и собак, возделывают землю и присматривают за своими домами. Такие животные, как лошади, в целом несколько далеки от их обычной жизни. И все же именно в этом уезде работает Школа верховой езды «Янгуан», где деревенские ребята мечтают о том, чтобы когда-нибудь стать настоящими мастерами конного спорта! Школа верховой езды «Янгуан» была открыта при поддержке местных властей в 2015 году.
За счет сотрудничества с предприятиями обучение молодым талантам предоставляется бесплатно. Абсолютное большинство из 90 с лишним учащихся — жители местных деревень. Многие из них на настоящий момент уже имеют предварительные договоренности по поводу своего дальнейшего будущего с известными клубами в Пекине, Шанхае и других местах.
Наньчан, 26 июля /Синьхуа/ — Ихуан в городском округе Фучжоу /провинция Цзянси, Восточный Китай/ — небольшой сельскохозяйственный уезд, который расположен в горной местности. Живущие здесь люди в основном занимаются разведением коров и собак, возделывают землю и присматривают за своими домами. Такие животные, как лошади, в целом несколько далеки от их обычной жизни. И все же именно в этом уезде работает Школа верховой езды «Янгуан», где деревенские ребята мечтают о том, чтобы когда-нибудь стать настоящими мастерами конного спорта! Школа верховой езды «Янгуан» была открыта при поддержке местных властей в 2015 году.
За счет сотрудничества с предприятиями обучение молодым талантам предоставляется бесплатно. Абсолютное большинство из 90 с лишним учащихся — жители местных деревень. Многие из них на настоящий момент уже имеют предварительные договоренности по поводу своего дальнейшего будущего с известными клубами в Пекине, Шанхае и других местах.
Наньчан, 26 июля /Синьхуа/ — Ихуан в городском округе Фучжоу /провинция Цзянси, Восточный Китай/ — небольшой сельскохозяйственный уезд, который расположен в горной местности. Живущие здесь люди в основном занимаются разведением коров и собак, возделывают землю и присматривают за своими домами. Такие животные, как лошади, в целом несколько далеки от их обычной жизни. И все же именно в этом уезде работает Школа верховой езды «Янгуан», где деревенские ребята мечтают о том, чтобы когда-нибудь стать настоящими мастерами конного спорта! Школа верховой езды «Янгуан» была открыта при поддержке местных властей в 2015 году.
За счет сотрудничества с предприятиями обучение молодым талантам предоставляется бесплатно. Абсолютное большинство из 90 с лишним учащихся — жители местных деревень. Многие из них на настоящий момент уже имеют предварительные договоренности по поводу своего дальнейшего будущего с известными клубами в Пекине, Шанхае и других местах.
Наньчан, 26 июля /Синьхуа/ — Ихуан в городском округе Фучжоу /провинция Цзянси, Восточный Китай/ — небольшой сельскохозяйственный уезд, который расположен в горной местности. Живущие здесь люди в основном занимаются разведением коров и собак, возделывают землю и присматривают за своими домами. Такие животные, как лошади, в целом несколько далеки от их обычной жизни. И все же именно в этом уезде работает Школа верховой езды «Янгуан», где деревенские ребята мечтают о том, чтобы когда-нибудь стать настоящими мастерами конного спорта! Школа верховой езды «Янгуан» была открыта при поддержке местных властей в 2015 году.
За счет сотрудничества с предприятиями обучение молодым талантам предоставляется бесплатно. Абсолютное большинство из 90 с лишним учащихся — жители местных деревень. Многие из них на настоящий момент уже имеют предварительные договоренности по поводу своего дальнейшего будущего с известными клубами в Пекине, Шанхае и других местах.
Наньчан, 26 июля /Синьхуа/ — Ихуан в городском округе Фучжоу /провинция Цзянси, Восточный Китай/ — небольшой сельскохозяйственный уезд, который расположен в горной местности. Живущие здесь люди в основном занимаются разведением коров и собак, возделывают землю и присматривают за своими домами. Такие животные, как лошади, в целом несколько далеки от их обычной жизни. И все же именно в этом уезде работает Школа верховой езды «Янгуан», где деревенские ребята мечтают о том, чтобы когда-нибудь стать настоящими мастерами конного спорта! Школа верховой езды «Янгуан» была открыта при поддержке местных властей в 2015 году.
За счет сотрудничества с предприятиями обучение молодым талантам предоставляется бесплатно. Абсолютное большинство из 90 с лишним учащихся — жители местных деревень. Многие из них на настоящий момент уже имеют предварительные договоренности по поводу своего дальнейшего будущего с известными клубами в Пекине, Шанхае и других местах.
Наньчан, 26 июля /Синьхуа/ — Ихуан в городском округе Фучжоу /провинция Цзянси, Восточный Китай/ — небольшой сельскохозяйственный уезд, который расположен в горной местности. Живущие здесь люди в основном занимаются разведением коров и собак, возделывают землю и присматривают за своими домами. Такие животные, как лошади, в целом несколько далеки от их обычной жизни. И все же именно в этом уезде работает Школа верховой езды «Янгуан», где деревенские ребята мечтают о том, чтобы когда-нибудь стать настоящими мастерами конного спорта! Школа верховой езды «Янгуан» была открыта при поддержке местных властей в 2015 году.
За счет сотрудничества с предприятиями обучение молодым талантам предоставляется бесплатно. Абсолютное большинство из 90 с лишним учащихся — жители местных деревень. Многие из них на настоящий момент уже имеют предварительные договоренности по поводу своего дальнейшего будущего с известными клубами в Пекине, Шанхае и других местах.
Наньчан, 26 июля /Синьхуа/ — Ихуан в городском округе Фучжоу /провинция Цзянси, Восточный Китай/ — небольшой сельскохозяйственный уезд, который расположен в горной местности. Живущие здесь люди в основном занимаются разведением коров и собак, возделывают землю и присматривают за своими домами. Такие животные, как лошади, в целом несколько далеки от их обычной жизни. И все же именно в этом уезде работает Школа верховой езды «Янгуан», где деревенские ребята мечтают о том, чтобы когда-нибудь стать настоящими мастерами конного спорта! Школа верховой езды «Янгуан» была открыта при поддержке местных властей в 2015 году.
За счет сотрудничества с предприятиями обучение молодым талантам предоставляется бесплатно. Абсолютное большинство из 90 с лишним учащихся — жители местных деревень. Многие из них на настоящий момент уже имеют предварительные договоренности по поводу своего дальнейшего будущего с известными клубами в Пекине, Шанхае и других местах.
Наньчан, 26 июля /Синьхуа/ — Ихуан в городском округе Фучжоу /провинция Цзянси, Восточный Китай/ — небольшой сельскохозяйственный уезд, который расположен в горной местности. Живущие здесь люди в основном занимаются разведением коров и собак, возделывают землю и присматривают за своими домами. Такие животные, как лошади, в целом несколько далеки от их обычной жизни. И все же именно в этом уезде работает Школа верховой езды «Янгуан», где деревенские ребята мечтают о том, чтобы когда-нибудь стать настоящими мастерами конного спорта! Школа верховой езды «Янгуан» была открыта при поддержке местных властей в 2015 году.
За счет сотрудничества с предприятиями обучение молодым талантам предоставляется бесплатно. Абсолютное большинство из 90 с лишним учащихся — жители местных деревень. Многие из них на настоящий момент уже имеют предварительные договоренности по поводу своего дальнейшего будущего с известными клубами в Пекине, Шанхае и других местах.
Наньчан, 26 июля /Синьхуа/ — Ихуан в городском округе Фучжоу /провинция Цзянси, Восточный Китай/ — небольшой сельскохозяйственный уезд, который расположен в горной местности. Живущие здесь люди в основном занимаются разведением коров и собак, возделывают землю и присматривают за своими домами. Такие животные, как лошади, в целом несколько далеки от их обычной жизни. И все же именно в этом уезде работает Школа верховой езды «Янгуан», где деревенские ребята мечтают о том, чтобы когда-нибудь стать настоящими мастерами конного спорта! Школа верховой езды «Янгуан» была открыта при поддержке местных властей в 2015 году.
За счет сотрудничества с предприятиями обучение молодым талантам предоставляется бесплатно. Абсолютное большинство из 90 с лишним учащихся — жители местных деревень. Многие из них на настоящий момент уже имеют предварительные договоренности по поводу своего дальнейшего будущего с известными клубами в Пекине, Шанхае и других местах.
Наньчан, 26 июля /Синьхуа/ — Ихуан в городском округе Фучжоу /провинция Цзянси, Восточный Китай/ — небольшой сельскохозяйственный уезд, который расположен в горной местности. Живущие здесь люди в основном занимаются разведением коров и собак, возделывают землю и присматривают за своими домами. Такие животные, как лошади, в целом несколько далеки от их обычной жизни. И все же именно в этом уезде работает Школа верховой езды «Янгуан», где деревенские ребята мечтают о том, чтобы когда-нибудь стать настоящими мастерами конного спорта! Школа верховой езды «Янгуан» была открыта при поддержке местных властей в 2015 году.
За счет сотрудничества с предприятиями обучение молодым талантам предоставляется бесплатно. Абсолютное большинство из 90 с лишним учащихся — жители местных деревень. Многие из них на настоящий момент уже имеют предварительные договоренности по поводу своего дальнейшего будущего с известными клубами в Пекине, Шанхае и других местах.
Наньчан, 26 июля /Синьхуа/ — Ихуан в городском округе Фучжоу /провинция Цзянси, Восточный Китай/ — небольшой сельскохозяйственный уезд, который расположен в горной местности. Живущие здесь люди в основном занимаются разведением коров и собак, возделывают землю и присматривают за своими домами. Такие животные, как лошади, в целом несколько далеки от их обычной жизни. И все же именно в этом уезде работает Школа верховой езды «Янгуан», где деревенские ребята мечтают о том, чтобы когда-нибудь стать настоящими мастерами конного спорта! Школа верховой езды «Янгуан» была открыта при поддержке местных властей в 2015 году.
За счет сотрудничества с предприятиями обучение молодым талантам предоставляется бесплатно. Абсолютное большинство из 90 с лишним учащихся — жители местных деревень. Многие из них на настоящий момент уже имеют предварительные договоренности по поводу своего дальнейшего будущего с известными клубами в Пекине, Шанхае и других местах.
Наньчан, 26 июля /Синьхуа/ — Ихуан в городском округе Фучжоу /провинция Цзянси, Восточный Китай/ — небольшой сельскохозяйственный уезд, который расположен в горной местности. Живущие здесь люди в основном занимаются разведением коров и собак, возделывают землю и присматривают за своими домами. Такие животные, как лошади, в целом несколько далеки от их обычной жизни. И все же именно в этом уезде работает Школа верховой езды «Янгуан», где деревенские ребята мечтают о том, чтобы когда-нибудь стать настоящими мастерами конного спорта! Школа верховой езды «Янгуан» была открыта при поддержке местных властей в 2015 году.
За счет сотрудничества с предприятиями обучение молодым талантам предоставляется бесплатно. Абсолютное большинство из 90 с лишним учащихся — жители местных деревень. Многие из них на настоящий момент уже имеют предварительные договоренности по поводу своего дальнейшего будущего с известными клубами в Пекине, Шанхае и других местах.
Наньчан, 26 июля /Синьхуа/ — Ихуан в городском округе Фучжоу /провинция Цзянси, Восточный Китай/ — небольшой сельскохозяйственный уезд, который расположен в горной местности. Живущие здесь люди в основном занимаются разведением коров и собак, возделывают землю и присматривают за своими домами. Такие животные, как лошади, в целом несколько далеки от их обычной жизни. И все же именно в этом уезде работает Школа верховой езды «Янгуан», где деревенские ребята мечтают о том, чтобы когда-нибудь стать настоящими мастерами конного спорта! Школа верховой езды «Янгуан» была открыта при поддержке местных властей в 2015 году.
За счет сотрудничества с предприятиями обучение молодым талантам предоставляется бесплатно. Абсолютное большинство из 90 с лишним учащихся — жители местных деревень. Многие из них на настоящий момент уже имеют предварительные договоренности по поводу своего дальнейшего будущего с известными клубами в Пекине, Шанхае и других местах.
Наньчан, 26 июля /Синьхуа/ — Ихуан в городском округе Фучжоу /провинция Цзянси, Восточный Китай/ — небольшой сельскохозяйственный уезд, который расположен в горной местности. Живущие здесь люди в основном занимаются разведением коров и собак, возделывают землю и присматривают за своими домами. Такие животные, как лошади, в целом несколько далеки от их обычной жизни. И все же именно в этом уезде работает Школа верховой езды «Янгуан», где деревенские ребята мечтают о том, чтобы когда-нибудь стать настоящими мастерами конного спорта! Школа верховой езды «Янгуан» была открыта при поддержке местных властей в 2015 году.
За счет сотрудничества с предприятиями обучение молодым талантам предоставляется бесплатно. Абсолютное большинство из 90 с лишним учащихся — жители местных деревень. Многие из них на настоящий момент уже имеют предварительные договоренности по поводу своего дальнейшего будущего с известными клубами в Пекине, Шанхае и других местах.
Наньчан, 26 июля /Синьхуа/ — Ихуан в городском округе Фучжоу /провинция Цзянси, Восточный Китай/ — небольшой сельскохозяйственный уезд, который расположен в горной местности. Живущие здесь люди в основном занимаются разведением коров и собак, возделывают землю и присматривают за своими домами. Такие животные, как лошади, в целом несколько далеки от их обычной жизни. И все же именно в этом уезде работает Школа верховой езды «Янгуан», где деревенские ребята мечтают о том, чтобы когда-нибудь стать настоящими мастерами конного спорта! Школа верховой езды «Янгуан» была открыта при поддержке местных властей в 2015 году.
За счет сотрудничества с предприятиями обучение молодым талантам предоставляется бесплатно. Абсолютное большинство из 90 с лишним учащихся — жители местных деревень. Многие из них на настоящий момент уже имеют предварительные договоренности по поводу своего дальнейшего будущего с известными клубами в Пекине, Шанхае и других местах.
ИА Синьхуа: последние новости
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