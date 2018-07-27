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Продвижением заявки Екатеринбурга на EXPO-2025 занялся Путин
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Продвижением заявки Екатеринбурга на EXPO-2025 занялся Путин 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Президент РФ Владимир Путин попросил страны БРИКС поддержать российскую заявку на проведение EXPO-2025. Предложение прозвучало в ходе выступления главы государства на саммите объединения в Йоханесбурге.
"Хотел бы также привлечь внимание коллег к российской заявке на проведение всемирной выставки EXPO-2025 в российском городе Екатеринбурге. Среди наших конкурентов нет городов Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Уважаемые друзья, мы очень рассчитываем на поддержку стран БРИКС", — цитирует Путина ТАСС.
Тема заявки Екатеринбурга — «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений». Уже подготовлена концепция «Умного города»: он появится на месте проведения выставки — на берегу Верх-Исетского пруда уральской столицы и будет создан с применением передовых технологий. Конкурентами Екатеринбурга являются японская Осака и азербайджанский Баку, передает "Уралинформбюро".
Победителя объявят на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного выставочного бюро в ноябре 2018 года. Предварительными датами проведения EXPO-2025 называют период со 2 мая по 2 ноября.
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