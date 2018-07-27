Социальное обеспечение особо нуждающихся пожилых людей в Тибетском АР

Лхокха /Тибетский АР/, 26 июля / Синьхуа / — Уезд Цона в округе Лхокха /Тибетский АР, Юго-Западный Китай / — это типичный для Китая приграничный уезд в удаленном горном районе — средняя высота над уровнем моря здесь 4400 м — и холодным климатом. В Цонском сервисном центре по централизованному обеспечению особо нуждающихся людей оказывают помощь 94 пожилым людям, средний возраст которых составляет 68 лет. Они получают здесь услуги и заботу. Сервисный центр по централизованному обеспечению нуждающихся людей — организация социального обеспечения, входящая в состав уездного управления гражданской администрации. Структура официально начала работу в 2015 году.

Лхокха /Тибетский АР/, 26 июля /Синьхуа/ — Уезд Цона в округе Лхокха /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ — это типичный для Китая приграничный уезд в удаленном горном районе — средняя высота над уровнем моря здесь 4400 м — и холодным климатом. В Цонском сервисном центре по централизованному обеспечению особо нуждающихся людей оказывают помощь 94 пожилым людям, средний возраст которых составляет 68 лет. Они получают здесь услуги и заботу. Сервисный центр по централизованному обеспечению нуждающихся людей — организация социального обеспечения, входящая в состав уездного управления гражданской администрации. Структура официально начала работу в 2015 году.

Лхокха /Тибетский АР/, 26 июля /Синьхуа/ — Уезд Цона в округе Лхокха /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ — это типичный для Китая приграничный уезд в удаленном горном районе — средняя высота над уровнем моря здесь 4400 м — и холодным климатом. В Цонском сервисном центре по централизованному обеспечению особо нуждающихся людей оказывают помощь 94 пожилым людям, средний возраст которых составляет 68 лет. Они получают здесь услуги и заботу. Сервисный центр по централизованному обеспечению нуждающихся людей — организация социального обеспечения, входящая в состав уездного управления гражданской администрации. Структура официально начала работу в 2015 году.

Лхокха /Тибетский АР/, 26 июля /Синьхуа/ — Уезд Цона в округе Лхокха /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ — это типичный для Китая приграничный уезд в удаленном горном районе — средняя высота над уровнем моря здесь 4400 м — и холодным климатом. В Цонском сервисном центре по централизованному обеспечению особо нуждающихся людей оказывают помощь 94 пожилым людям, средний возраст которых составляет 68 лет. Они получают здесь услуги и заботу. Сервисный центр по централизованному обеспечению нуждающихся людей — организация социального обеспечения, входящая в состав уездного управления гражданской администрации. Структура официально начала работу в 2015 году.

Лхокха /Тибетский АР/, 26 июля /Синьхуа/ — Уезд Цона в округе Лхокха /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ — это типичный для Китая приграничный уезд в удаленном горном районе — средняя высота над уровнем моря здесь 4400 м — и холодным климатом. В Цонском сервисном центре по централизованному обеспечению особо нуждающихся людей оказывают помощь 94 пожилым людям, средний возраст которых составляет 68 лет. Они получают здесь услуги и заботу. Сервисный центр по централизованному обеспечению нуждающихся людей — организация социального обеспечения, входящая в состав уездного управления гражданской администрации. Структура официально начала работу в 2015 году.

Лхокха /Тибетский АР/, 26 июля /Синьхуа/ — Уезд Цона в округе Лхокха /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ — это типичный для Китая приграничный уезд в удаленном горном районе — средняя высота над уровнем моря здесь 4400 м — и холодным климатом. В Цонском сервисном центре по централизованному обеспечению особо нуждающихся людей оказывают помощь 94 пожилым людям, средний возраст которых составляет 68 лет. Они получают здесь услуги и заботу. Сервисный центр по централизованному обеспечению нуждающихся людей — организация социального обеспечения, входящая в состав уездного управления гражданской администрации. Структура официально начала работу в 2015 году.

Лхокха /Тибетский АР/, 26 июля /Синьхуа/ — Уезд Цона в округе Лхокха /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/ — это типичный для Китая приграничный уезд в удаленном горном районе — средняя высота над уровнем моря здесь 4400 м — и холодным климатом. В Цонском сервисном центре по централизованному обеспечению особо нуждающихся людей оказывают помощь 94 пожилым людям, средний возраст которых составляет 68 лет. Они получают здесь услуги и заботу. Сервисный центр по централизованному обеспечению нуждающихся людей — организация социального обеспечения, входящая в состав уездного управления гражданской администрации. Структура официально начала работу в 2015 году.