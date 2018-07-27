Аллея молодоженов в Балакове шокировала горожан

«Полет дизайнерской мысли» в подарок новобрачным балаковцы раскритиковали нещадно. Новобрачным Балакова…

Недавно в Детском парке города появилась необычная инсталляция. О ее функционале можно догадаться лишь по «искусной» табличке, прикрученной к рогатине.

Место обозначено не без пафоса — «Аллея молодоженов». Инициаторов такого с позволения сказать благоустройства, видимо, не смутило, что поблизости нет практически ни одного дерева. Весной их тут спилили. А высаженные редкие веточки пока еще плохо напоминают деревья.

Рядом с табличкой наспех сделан деревянный мостик, который, как утверждают местные жители, закрывает люк. Если доски провалятся, то, вероятно, можно провалиться сразу в открытую коммуникацию. Начинать семейную жизнь с такого не просто плохая примета: такое ЧП может стоить жизни. …молодоженам Вольска

В комментариях к фотографиям «аллеи» в соцсети «ВКонтакте» появились многочисленные ироничные и просто резко критические комментарии. В пример Балакову привели аллею в горпарке Вольска, которая, действительно, подходит для фотосессий брачующихся.

Фото: «Типичный Балаково» ВК