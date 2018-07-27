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Аллея молодоженов в Балакове шокировала горожан
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Аллея молодоженов в Балакове шокировала горожан 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
«Полет дизайнерской мысли» в подарок новобрачным балаковцы раскритиковали нещадно. Новобрачным Балакова…
Недавно в Детском парке города появилась необычная инсталляция. О ее функционале можно догадаться лишь по «искусной» табличке, прикрученной к рогатине.
Место обозначено не без пафоса — «Аллея молодоженов». Инициаторов такого с позволения сказать благоустройства, видимо, не смутило, что поблизости нет практически ни одного дерева. Весной их тут спилили. А высаженные редкие веточки пока еще плохо напоминают деревья.
Рядом с табличкой наспех сделан деревянный мостик, который, как утверждают местные жители, закрывает люк. Если доски провалятся, то, вероятно, можно провалиться сразу в открытую коммуникацию. Начинать семейную жизнь с такого не просто плохая примета: такое ЧП может стоить жизни. …молодоженам Вольска
В комментариях к фотографиям «аллеи» в соцсети «ВКонтакте» появились многочисленные ироничные и просто резко критические комментарии. В пример Балакову привели аллею в горпарке Вольска, которая, действительно, подходит для фотосессий брачующихся.
Фото: «Типичный Балаково» ВК
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