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14-летнего мальчика разыскивают в Прикамье
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14-летнего мальчика разыскивают в Прикамье 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Родные разыскивают 14-летнего Дмитрия Никулина из Верещагино.
Как сообщают родственники, он пропал 22 июля около 18.00. Дима ушёл из дома по улице Маяковского и не вернулся. С тех пор его больше никто не видел. В 23.50 того же дня мальчик перестал выходить на связь.
Приметы пропавшего: рост 165 см, плотного телосложения, овальное лицо, дугообразные брови, прямой средний нос, средний рот, подбородок вертикальный, уши средние по форме овальные, волосы русые, причёска «канадка».
Был одет в олимпийку синего цвета, спортивные трико синего цвета, кроссовки голубого цвета.
Если кто-то видел мальчика, просьба связаться с полицией: код (34254) деж. часть 3-13-41, ОУР 3-11-54, 3-19-00.
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