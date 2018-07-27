14-летнего мальчика разыскивают в Прикамье

Как сообщают родственники, он пропал 22 июля около 18.00. Дима ушёл из дома по улице Маяковского и не вернулся. С тех пор его больше никто не видел. В 23.50 того же дня мальчик перестал выходить на связь.

Приметы пропавшего: рост 165 см, плотного телосложения, овальное лицо, дугообразные брови, прямой средний нос, средний рот, подбородок вертикальный, уши средние по форме овальные, волосы русые, причёска «канадка».

Был одет в олимпийку синего цвета, спортивные трико синего цвета, кроссовки голубого цвета.

Если кто-то видел мальчика, просьба связаться с полицией: код (34254) деж. часть 3-13-41, ОУР 3-11-54, 3-19-00.