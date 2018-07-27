Житель Шарыпово лишился денег после заказа телефона через интернет

Он оформил заявку на покупку дорогого смартфона на одном из сайтов и перевел продавцам предоплату — 23 тысячи рублей.

Когда время доставки закончилось, телефон мужчина так и не получил, а предоплату ему не вернули. Сайт, с которого клиент оформлял заказ, оказался заблокирован.

Сейчас полицейские занимаются поисками мошенников.