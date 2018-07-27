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Житель Шарыпово лишился денег после заказа телефона через интернет
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Житель Шарыпово лишился денег после заказа телефона через интернет 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Он оформил заявку на покупку дорогого смартфона на одном из сайтов и перевел продавцам предоплату — 23 тысячи рублей.
Когда время доставки закончилось, телефон мужчина так и не получил, а предоплату ему не вернули. Сайт, с которого клиент оформлял заказ, оказался заблокирован.
Сейчас полицейские занимаются поисками мошенников.
«Правоохранители призывают граждан проявлять бдительность при осуществлении покупки через интернет-сайты у частных лиц и не спешить переводить деньги за еще не состоявшуюся сделку. Простым способом защиты денег от мошенников, является оплата товара исключительно после его доставки с помощью курьера или самовывозом», — пояснили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
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