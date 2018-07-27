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Андрей Травников принял участие в запуске стекловаренной печи
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Андрей Травников принял участие в запуске стекловаренной печи 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Свободные площади — в аренду, свободные средства — на наращивание объемов производства и научные разработки. Такой концепции придерживаются на заводе «Экран», основная деятельность которого — производство стеклотары.
«Бюджет согласован по ниокровским направлениям на 120 миллионов рублей. Ключевые направления, помимо нанотрубок, — разработка плазменной варки стекла. Заключен договор с Институтом точной прикладной механики в Академпарке», — рассказал генеральный директор АО «Завод Экран» Андрей Яковлев.
В четверг, 26 июля, на заводе запустили печь после реконструкции. В проект инвестировали полмиллиарда рублей. Половину этой суммы удалось получить в кредит по льготной процентной ставке при поддержке регионального бюджета.
После осмотра производственных мощностей глава региона встречается с коллективом предприятия. Андрей Травников рассказывает о планах развития области, о ремонте и строительстве дорог, больниц, школ и стадионов. У заводчан тоже есть вопросы, не только бытовые. Говорят и о том, как оптимизировать собственное производство.
«Только 15% от переработки стеклобоя поступает к нам с полигонов Новосибирской области. Все остальное подлежит захоронению и разлагается в течение тысячи лет. Вопрос: 15% процент — почему так мало?», — спрашивают сотрудники предприятия.
«Надо признать, что сегодня система сбора отходов слабо контролируется государством, очень много независимых игроков, неподконтрольных. Возможность использования вторсырья, а самое главное — незаконная утилизация отходов в местах несанкционированных — это острая проблема. Внедрение института регионального оператора позволит контролировать потоки отходов по территории области», — ответил Андрей Травников.
Такие встречи глава региона проводит на каждом предприятии. Рабочие лучше других знают, что именно нужно сделать для дальнейшего развития. А власти региона — как в этом помочь.
«Предприятие получает поддержку из регионального фонда промышленности. Кроме того, пользуется набором налоговых преференций. В том числе под тот проект, который сегодня реализуется по модернизации и реконструкции оборудования — увеличение производительности», — рассказал глава региона.
Затраты на запуск новой печи планируют окупить за пять лет. Благодаря увеличению производственных мощностей, каждые сутки на «Экране» смогут выпускать 120 тысяч бутылок и банок. Рабочих мест тоже станет больше.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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