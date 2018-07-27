Департамент транспорта Ростова взялся за работу и уже выявил 15 нарушений

Специалисты департамента транспорта Ростова-на-Дону провели проверку пассажирского транспорта на линии. Одной из задач стало предоставления перевозчиками льготного проезда категориям граждан, имеющим такие право. Так, с 20 по 26 июля 2018 года проведено 34 проверки по предоставлению права льготного проезда, по результатам которых выявлено 15 фактов нарушений. Больше всего нарушений зафиксировано у трех транспортных компаний Ростова: ЗАО «АТП №5», ООО «Янтарь 1» и ООО «Авто-Лидер», отмечают департамент транспорта. Отметим, подобные нарушения для ростовских льготников не в новинку. Чиновники уже много лет знают о фактах отказа в праве льготного проезда ростовчанам и просто закрывают на это глаза.