CNN: ушедший в отставку на фоне скандала основатель Papa John's подал на компанию в суд

НЬЮ-ЙОРК , 27 июля. / ТАСС /. Основатель одной из крупнейших американских сетей пиццерий Papa John's Джон Шнаттер , покинувший компанию на фоне крупного скандала, подал на нее в суд. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

Ранее на Шнаттера обрушился шквал критики после того, как в СМИ попала информация о том, что в мае во время закрытого совещания с сотрудниками он произнес слово, обозначающее представителя темнокожей расы и считающееся в США оскорбительным. Бизнесмен принес извинения, однако впоследствии был вынужден уйти в отставку с поста председателя совета директоров Papa John's.

Как отмечает CNN , 56-летний Шнаттер подал против основанной им компании иск в суд в штате Делавэр . В нем предприниматель утверждает, что компания недобросовестно обошлась с ним после вспыхнувшего скандала и вынудила его уволиться. Шнаттер отверг, что сказанные им слова являлись расистскими. По его версии, он произнес их в качестве примера того, как говорят другие, однако сам по собственной воле никогда бы не стал использовать такие высказывания.

Шнаттер также в иске утверждает, что другие члены совета директоров могли вступить в сговор против него. В связи с этим он через суд требует от компании предоставить ему для изучения все документы и записи, которые имеют отношение к его увольнению. Рассчитывает ли бизнесмен на какую-либо компенсацию, в материале не уточняется. Представители Papa John's в свою очередь назвали подачу иска «ненужным и бесполезным» шагом.