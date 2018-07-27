CNN: ушедший в отставку на фоне скандала основатель Papa John's подал на компанию в суд 

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Основатель одной из крупнейших американских сетей пиццерий Papa John's Джон Шнаттер, покинувший компанию на фоне крупного скандала, подал на нее в суд. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.
Ранее на Шнаттера обрушился шквал критики после того, как в СМИ попала информация о том, что в мае во время закрытого совещания с сотрудниками он произнес слово, обозначающее представителя темнокожей расы и считающееся в США оскорбительным. Бизнесмен принес извинения, однако впоследствии был вынужден уйти в отставку с поста председателя совета директоров Papa John's.
Как отмечает CNN, 56-летний Шнаттер подал против основанной им компании иск в суд в штате Делавэр. В нем предприниматель утверждает, что компания недобросовестно обошлась с ним после вспыхнувшего скандала и вынудила его уволиться. Шнаттер отверг, что сказанные им слова являлись расистскими. По его версии, он произнес их в качестве примера того, как говорят другие, однако сам по собственной воле никогда бы не стал использовать такие высказывания.
Шнаттер также в иске утверждает, что другие члены совета директоров могли вступить в сговор против него. В связи с этим он через суд требует от компании предоставить ему для изучения все документы и записи, которые имеют отношение к его увольнению. Рассчитывает ли бизнесмен на какую-либо компенсацию, в материале не уточняется. Представители Papa John's в свою очередь назвали подачу иска «ненужным и бесполезным» шагом.
Papa John’s — американская сеть закусочных, специализирующихся на приготовлении пиццы. Штаб-квартира компании, основанной Шнаттером в 1984 году, находится в Джефферсонтауне (штат Кентукки). Всего в мире открыто более 5 тыс. пиццерий Papa John’s в почти 50 странах, в том числе в России.