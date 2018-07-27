Ижевск подготовлен к отопительному сезону более чем наполовину

Работы по подготовке Ижевска к отопительному сезону 2018-2019 выполнены более чем наполовину об этом 26 июля было сообщено в рамках заседания городского оперативного штаба ЖКХ.

Как оказалось, степень готовности к отопительному сезону в разных районах города не одинакова: так, менее всего на данный момент к зимнему периоду подготовлен Индустриальный район 48% готовности, чуть более В первомайском и Устиновском 51 и 52% соответственно, лучшие показатели наблюдаются в Ленинском 57% и Октябрьском 61% районах Ижевска.

Все подготовительные мероприятия в Ижевск должны завершиться в сентябре: жилые дома и соцобъекты подготовят к 1 числу, а теплоисточники к 15.

Читайте также:

Город перекопов: кто должен восстанавливать улицы Ижевска и дворы после проведения земляных работ?

Глава Удмуртии раскритиковал Минстрой за работу по федеральному проекту

Жителей Удмуртии оштрафуют за недопуск газовиков в квартиры