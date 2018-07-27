Ещё
Ижевск подготовлен к отопительному сезону более чем наполовину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ижевск подготовлен к отопительному сезону более чем наполовину 

Izhlife 1 час назад
Фото: Izhlife
Работы по подготовке Ижевска к отопительному сезону 2018-2019 выполнены более чем наполовину об этом 26 июля было сообщено в рамках заседания городского оперативного штаба ЖКХ.
Как оказалось, степень готовности к отопительному сезону в разных районах города не одинакова: так, менее всего на данный момент к зимнему периоду подготовлен Индустриальный район 48% готовности, чуть более В первомайском и Устиновском 51 и 52% соответственно, лучшие показатели наблюдаются в Ленинском 57% и Октябрьском 61% районах Ижевска.
Все подготовительные мероприятия в Ижевск должны завершиться в сентябре: жилые дома и соцобъекты подготовят к 1 числу, а теплоисточники к 15.
Читайте также:
Город перекопов: кто должен восстанавливать улицы Ижевска и дворы после проведения земляных работ?
Глава Удмуртии раскритиковал Минстрой за работу по федеральному проекту
Жителей Удмуртии оштрафуют за недопуск газовиков в квартиры
Izhlife: последние новости
Окрошка на Воложке и прогулки под парусом: как жители советского Ижевска проводили лето «Пушистая» гостиница: где найти передержку для питомца в Ижевске? Стоимость проезда на автобусах в Можге вырастет на 35%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разгромил ЕС в торговой войне: очередь за Россией
Массовую драку украинских депутатов сняли на видео57
Юлия Скрипаль вернется в Россию50
«Не спать»: Путин подшутил над делегацией на БРИКС104
Гройсман отказался «преклонять колени» перед Россией35
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС в торговой войне: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
00:46
Массовую драку украинских депутатов сняли на видео
В мире Украина
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение