Обзор московских событий в СМИ за 27 июля

«Коммерсантъ». С. Собянин взял на себя ответственность за здравоохранение Мэр Москвы начал подготовку предвыборной программы. ссылка

«Коммерсантъ». Торговля покинула Кутузовский проспект Здесь пустует больше всего магазинов. ссылка

«Известия» . Все в сад: регистрацию в домах на садовых участках намерены упростить Предложенный Минстроем новый порядок необходим владельцам коттеджей в дачных кооперативах. ссылка

«Известия». Запрет на возврат продуктов ритейлерами предложили смягчить Минсельхоз подготовил новый проект отзыва на поправки Ирины Яровой . ссылка

Российская газета ». Не тот запах В Подмосковье изъяты 20 тыс. флаконов с поддельными духами. ссылка

«Российская газета». Улетный гонорар Гендиректора объединения им. С. Лавочкина обвинили в мошенничестве. ссылка

«Российская газета». Лишен звания Мосгорсуд приговорил экс-замглавы УСБ СК Александра Ламонова к пяти годам строгого режима. ссылка

«Российская газета». Восставшие из пепла В Москве найдены новые следы пожара 1737 г. ссылка

«Российская газета». Поднял руку на грозного Суд оставил под стражей повредившего холст Ильи Репина . ссылка

«Российская газета». Остов на «Дону» Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороге в Москве завершается. ссылка

«Российская газета». Кандидат С. Собянин начал серию встреч с экспертами по формированию своей программы Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин встретился с экспертами и обсудил с ними вопрос, в каких изменениях нуждается столичное здравоохранение. ссылка

Московский комсомолец ». Новым средством от жары стал «умный туман» Сделав небольшую передышку, жара снова накрыла столицу. ссылка

«Московский комсомолец». В московских СИЗО ввели йогу для заключенных Самая приятная пытка. ссылка

«Московский комсомолец». Почему Вахтанговскому снесло крышу Софитный мостик уйдет в прошлое. ссылка

«Московский комсомолец». Город успешно провел главный спортивный праздник Столица подводит итоги чемпионата мира по футболу 2018 г. ссылка

«Московский комсомолец». Живу в полиции, слышу секретные совещания: небывалое соседство пятигорской квартиры Местная жительница оказалась в одном доме с ОМВД, но выселять ее никто не торопится. ссылка

РБК Daily ». Пять лет из коробки Суд вынес приговор полковнику СК Александру Ламонову. ссылка

«РБК Daily». Мосгорсуд ответил на звонок Иск российских владельцев медленных iPhone направлен на новое рассмотрение. ссылка

Независимая газета ». Доверенные лица поддержат важные городские проекты С. Собянина Кандидат в мэры укрепил свою команду заслужившими уважение москвичей персонами. ссылка

Комсомольская правда ». Самую дорогую квартиру Москвы сдают за 650 тыс. руб. в месяц За эти деньги арендаторам предлагают семь комнат на ул. Арбат с потолками в 4,5 м. ссылка

«Комсомольская правда». Н. Караченцову не помогла терапия в Израиле По словам близких актера, он начал новый курс химиотерапии в Москве. ссылка

Московская правда ». Более 20 бассейнов построят в Москве за три года Сейчас в столице действует около 170 бассейнов, 27 из них были построены в последние восемь лет. ссылка

«Московская правда». В Москве найдены следы «великого» пожара 1737 г. Во время работ по благоустройству у метро «Китай-город» найдены фрагменты сгоревшей печи, а также кухонных горшков из белой глины и две медные монеты — 1736-1737 гг. выпуска. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин: ЦКАД освободит Москву от грузового транспорта Новая кольцевая магистраль создаст точки роста на прилегающих территориях. ссылка

«Вечерняя Москва». Легендарная киностудия «Союзмультфильм» стала приоритетным инвестиционным проектом города Правительство Москвы присвоило киностудии «Союзмультфильм» статус приоритетного инвестпроекта. ссылка

«RT». Мосгорсуд продлил на полгода арест Д. Никандрова Мосгорсуд продлил на полгода срок ареста заместителю начальника столичного главка СК России генералу Денису Никандрову. ссылка