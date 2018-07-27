Здесь пить нельзя. В каких магазинах и кафе Дзержинского района нельзя торговать алкоголем

В 2014–15 годах в Перми бурно обсуждалась проблема, связанная с запретом торговли алкоголем рядом со школами, больницами, детсадами. Мэрия установила «запретный радиус» — бары и кафе должны находиться от таких организаций не менее чем в 20 метрах, магазины — не менее чем в 50 метрах. С того времени периодически выходят уточняющие постановления, корректирующие список мест, рядом с которыми нельзя торговать спиртным. Мы уже проверяли Ленинский район — выясняли, где в «запретных зонах» алкоголь все же продают. На очереди — Дзержинский район.

Кто первый — того и тапки?

Одна из основных проблем в этой сфере — очередность. До сих пор неясно — может ли открыться, к примеру, стоматологический кабинет рядом с уже существующим алкомаркетом или наоборот. Администрация города на вопрос об очередности ответила без конкретики и сослалась на федеральный закон — п. 2 ст. 16. Бизнес-омбудсмен Прикамья Вячеслав Белов уверен, что правил очередности в Перми не существует. На недавней пресс-конференции Белов ответил 59.ru на несколько вопросов, один из которых касался такой очерёдности.

Вячеслав Белов уверен, что нарушают и предприниматели, и муниципалитет

— Это постоянный вопрос приоритетов. Можно открыть стоматологический кабинет и рядом вытеснить бизнес, который занимается торговлей алкоголем, — ответил бизнес-омбудсмен. — Мы предлагали властям такую схему: если лицензия на торговлю алкоголем есть и была получена законно, место было выбрано законно, то надо отказывать в выдаче разрешений и лицензий медицинскому учреждению, которое хочет зайти на соседнее место. Пока нас точно не услышали.

Проблемные точки в Дзержинском районе

Поиск проблемных мест, где соседствуют образовательные, медицинские или подобные организации и точки с розничной торговлей алкоголем, труда не составил. Пробежавшись по списку организаций в постановлении, сопоставив адреса в 2ГИС и выехав «в поле», мы достаточно быстро собрали около десятка зон, в которых пока ещё мирно сосуществуют супермаркет и станция скорой помощи, медицинская лаборатория и алкомаркет, салон оптики и кафе.

Между образовательным учреждением на Екатерининской, 210 и супермаркетом меньше 50 метров.

«Центр развития образования Пермского края» и «Пятерочка», торгующая слабоалкогольными напитками

На Ленина, 98 в одном здании соседствуют два салона оптики — ИП Хлобыстова Юлия Николаевна, «Люксоптика» и кафе, в меню которого есть алкоголь. Первые две организации указаны в постановлении как причина того, почему здесь не может существовать третья. Наряду с ними в документе указано и ЗАО «Суксунский оптико-механический завод» — предприятие производит индивидуальные предметы защиты, в том числе очки, что, видимо, и стало поводом для внесения его в список мест, рядом с которыми нельзя продавать алкоголь. Вот только один нюанс: Ленина, 98 в Перми — только юридический адрес организации. Реальное производство — в Суксуне. Более того — в действительности офис компании отсюда давно съехал. Что не снимает вопрос: можно ли приравнять производство защитных очков к медицинской услуге?

Над салоном оптики расположилось кафе, в меню которого присутствует алкоголь

В микрорайоне Парковый на Желябова, 10 и Желябова, 11 соседствуют «Монетка» и женская консультация № 1, а также «Пятерочка» и станция скорой помощи.

На заднем плане виден вход в женскую консультацию

Радиус от станции скорой помощи краем «цепляет» супермаркет, но вход в магазин попадает в зону

На Куфонина, 20 сразу три организации, рядом с которыми зона запрета, но они имеют общий вход с супермаркетом и кафе, в которых можно приобрести спиртное.

Причиной запрета тут являются ИП Громова Елена Юрьевна (стоматологический кабинет), ООО «Медицинский центр „Лечебное Дело“», ООО «Наиля» (оздоровительный центр)

У салона красоты на Вильвенской, 6 есть медицинская лицензия, благодаря которой он попал в список постановления как «медицинская организация». Вокруг входа в салон также образуется «безалкогольная» зона, в которой сейчас действительно не продают спиртное.

Судя по сайту, салон занимается в основном косметологическими услугами, массажем и коррекцией фигуры

В Заостровке ограничение на продажу возникло из-за транспортного предприятия ООО «ПермьАвтоЛайн»

В списке постановления по адресу Ленина, 83 две организации, из-за которых появился «запретный радиус», что не помешало здесь расположиться алкомаркету. Медицинская лаборатория «МедЛабЭкспресс» в постановлении появилась в 2016 году, поэтому на приложенной схеме от 2014 года радиуса от лаборатории нет, но невооруженным взглядом видно, что в зону попадает магазин Duty free.

Попадание алкомаркета в запретную зону видно невооруженным взглядом

Кто виноват?

Вячеслав Белов говорит: по его мнению, к нарушениям причастны и муниципалитет, не контролирующий эту сферу, и предприниматели.

— Если такие нарушения есть, то эти нарушения есть с двух сторон. Если что-то происходит, а муниципальное образование не вносит в свои схемы размещения ограничений изменения, здесь большой вопрос — кто виноват? — говорит бизнес-омбудсмен. — Де-факто нарушения есть, де-юре этого ограничения в правовых актах и в схеме ограничения нет. Тем самым муниципалитет несёт одинаковую ответственность за то, что он эту сферу не контролирует.

А пермяки в курсе?

Помимо больниц, школ и детских садов к организациям, рядом с которыми запрещена торговля спиртным, относятся некоторые учебные центры, салоны оптики, стоматологические и офтальмологические кабинеты. В этот же список входят, казалось бы, непричастные к запрету некоторые салоны красоты и даже автотранспортные предприятия. Мы вышли в город, чтобы спросить у пермяков — знают ли они о запрете продажи спиртного рядом с такими объектами.

Мы уже инспектировали Ленинский район на нарушения в этой сфере.